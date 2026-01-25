ΗΠΑ: 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας

  • Σφοδρή κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, με περισσότερα από 500.000 να είναι χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα.
  • Περισσότεροι από το μισό πληθυσμό των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας μιας από τις χειρότερες χειμερινές καταιγίδες, με τις πολιτείες Μισισίπι, Λουιζιάνα και Τέξας να έχουν πληγεί περισσότερο.
  • Το χιόνι έφτασε στη Νέα Υόρκη και πολυάριθμες πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν προκαλώντας χάος για τους ταξιδιώτες.
Φωτογραφία: ΑΡ

Σφοδρή κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us που καταγράφει αυτές τις διακοπές.

Οι πολιτείες Μισισίπι, Λουιζιάνα και Τέξας είναι μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ σε όλη τη χώρα περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο αυτό.

Περισσότεροι από το μισό πληθυσμό των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας μιας από τις χειρότερες χειμερινές καταιγίδες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Το Σαββατοκύριακο η καταιγίδα αναμενόταν ότι θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 χιλιομέτρων, από το Νέο Μεξικό στα νοτιοδυτικά μέχρι το Μέιν στα βορειοανατολικά.

Το χιόνι έφτασε ήδη στη Νέα Υόρκη, ενώ πολυάριθμες πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν επίσης χιλιάδες πτήσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος για τους ταξιδιώτες.

