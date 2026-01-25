Η Γη της Ελιάς: Η έρευνα της Αστυνομίας γύρω από τη σορό της Στέλλας φέρνει τον Αντώνη σε πανικό

  Η έρευνα της Αστυνομίας γύρω από τη σορό της Στέλλας, που εντοπίστηκε στον Διόνυσο, φέρνει τον Αντώνη σε πανικό, καθώς ο ίδιος και ο Ρούσσος ανησυχούν για την εμπλοκή τους.
  Η Ασπασία, μέσα στη φυλακή, κερδίζει τον σεβασμό των συγκρατούμενών της, ενώ αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως αυτή έβαλε να πυροβολήσουν τον Δημοσθένη.
  Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη, τραβώντας σουγιά απέναντι στον Παυλή, ο οποίος αντέδρασε βίαια.
Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες. Το παρελθόν επιστρέφει απειλητικό στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» και κάποιοι από τους ήρωες καλούνται να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους.

Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της.
Η Ασπασία, μέσα στη φυλακή, κερδίζει τον σεβασμό και την αποδοχή των συγκρατούμενών της.
Με αφορμή μια επαγγελματική συναλλαγή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη οικειότητα.
Ο Ορέστης κάνει πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα, με τις υποψίες του για τη Χριστιάνα να εντείνονται.
Η έρευνα της Αστυνομίας γύρω από τη σορό της Στέλλας φέρνει τον Αντώνη σε πανικό.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 25 έως και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 22:20

Επεισόδιο 74 (Κυριακή 25 Ιανουαρίου)

Ο Μανώλης ζητά από την Άννα να φιλοξενήσει τη Δάφνη στο σπίτι της, για ένα διάστημα, κι εκείνη συμφωνεί με χαρά. Η Ασπασία δέχεται επίσκεψη στη φυλακή από την Μαριλένα, η οποία της ξεκαθαρίζει ότι θα τη βρει απέναντί της στη δίκη. Η Χάιδω κι ο Στάθης συμφιλιώνονται με τον Στέφανο, ενώ η μικρή Μαλένα λέει τη Βασιλική «μαμά» για πρώτη φορά. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην οικογένεια ότι είναι μαζί με τον Ορέστη, αλλά η Χριστιάνα εξακολουθεί να έχει τις ανησυχίες της. Την ίδια ώρα, ο Μιχάλης βάζει τους όρους του και τα ξαναβρίσκει με τη Χριστιάνα. Ο Λεοντιάδης προσπαθεί να φτιάξει το κέφι της Κούλας και της δίνει δαχτυλίδι αρραβώνων. Η Αθηνά σοκάρεται όταν η Μαρία τής ανακοινώνει ότι θέλει να παντρευτεί τον γείτονα από το Βέλγιο. Η Δάφνη, μέσω του Μανώλη, επιστρέφει στον Παυλή τα χρήματα που της έδωσε καθώς και το αυτοκίνητο. Εκείνος θολώνει και αρχίζει να την κατηγορεί, με αποτέλεσμα η Δάφνη να τον χαστουκίσει. Ο Παυλής αντιδρά βίαια, ο Μανώλης το βλέπει και τραβάει σουγιά.

Επεισόδιο 75 (Δευτέρα 26 Ιανουαρίου)

Η Δάφνη και ο Παυλής έχουν ξαφνιαστεί με τη βίαιη αντίδραση του Μανώλη, ο οποίος δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι. Εκείνος, βέβαια, επικαλείται μια δικαιολογία και το περιστατικό θεωρείται λήξαν. Παρόλα αυτά, ο Μανώλης συνοδεύει τη Δάφνη και το μωρό της στη Μάνη και τους τακτοποιεί στο σπίτι της Άννας, ενώ η Αθηνά δέχεται να την προσλάβει ως εργάτρια στους ελαιώνες. Η Φρύνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του προκειμένου να τον συμβουλευτεί για μια πώληση που θέλει να κάνει.

Ο Κωνσταντίνος, απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι του με την Ισμήνη, βρίσκει λίγες στιγμές χαλαρότητας μαζί της. Και η Φρύνη, όμως, γοητεύεται από την παρέα του και από την ωραία συζήτηση που κάνουν. Η Ασπασία, στη φυλακή, αντιμετωπίζεται σαν ηρωίδα από τις συγκρατούμενές της. Ο Στέφανος και η Βασιλική αφήνουν τον Στάθη και τη Χάιδω στο σπίτι να προσέχουν τις μικρές και φεύγουν για ένα τριήμερο ταξίδι στην Αράχωβα. Ο Κουράκος, άναυδος, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις κλήσεις που κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό του Δημοσθένη βρίσκονται και κλήσεις προς τον Βαγιάκο.

Ο Αντώνης βλέπει στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το πτώμα της Στέλλας, στον κήπο του σπιτιού στον Διόνυσο. Η Ασπασία αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως αυτή έβαλε να πυροβολήσουν τον Δημοσθένη και να τον αφήσουν παράλυτο.

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Επεισόδιο 76 (Τρίτη 27 Ιανουαρίου)

Η αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω το πτώμα της Στέλλας που εντοπίστηκε στον Διόνυσο, κι ο Αντώνης με τον Ρούσσο ανησυχούν μήπως αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση. Ο Πότης γνωρίζει τη Δάφνη κι εντυπωσιάζεται, ενώ ο Παυλής συνεχίζει να βασανίζεται από την απουσία της. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στην Ερωφίλη πως ο Ορέστης της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη της προτείνει να δεχτεί.

Την ίδια ώρα, ο Ορέστης πασχίζει να θυμηθεί από πού γνωρίζει τη Χριστιάνα και δεν θα αργήσει να τη συσχετίσει με την ιταλική μαφία. Ο Κουράκος στριμώχνει τον Βαγιάκο προκειμένου να ανακαλύψει αν ήταν το τσιράκι του Δημοσθένη. Οι συναντήσεις του Κωνσταντίνου και της Φρύνης αρχίζουν να πυκνώνουν, ενώ η κατάσταση στο σπίτι με την Ισμήνη παραμένει αφόρητη. Ο Λυκούργος πιέζει την Κούλα και τον Λεοντιάδη να του αποκαλύψουν όσα μεσολάβησαν μέχρι η Ασπασία να οδηγηθεί στο φονικό.

