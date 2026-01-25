Δολοφονία στη Γλυφάδα: Είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του – «Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο» είπε ο 80χρονος πριν ξεψυχήσει

Οικογενειακή τραγωδία σε επανάληψη στη Γλυφάδα, καθώς ο 46χρονος μετά τη μητέρα του, σκότωσε και τον πατέρα του.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον Alpha πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον ηλικιωμένο. «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια παναγία μου σώσε με”».

«Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάθε Κυριακή έκανε. Ο γιος του, του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Τον περίμενε στην πυλωτή, εκεί δίπλα παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε» περιέγραψε.

«Ο πατέρας δεν αντέδρασε και μόνο στο τέλος πριν τον αποτελειώσει “Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο” και μετά σιωπή» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του. Όλοι οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί εσωστρεφές.

«Φοβόμασταν όλοι»

«Ξέραμε όλη την οικογένεια. Ξέραμε ότι ο γιος είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014. Είχε ψυχολογικά. Τον βάλανε στη φυλακή αλλά μετά βγήκε. Και έμενε εδώ με τον μπαμπά του. Οπότε τον φοβόμασταν όλοι. Να σας πω, όταν έγινε αυτό το φονικό με τη μητέρα, τον βρίσκαμε εδώ κάθε φορά που έβγαινε και ήμασταν πάρα πολύ ευγενικοί γιατί είχαμε έναν φόβο, λέγαμε καλημέρα, έλεγε και εκείνος και τίποτε άλλο. Αλλά πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο εφόσον είχε ψυχολογικά προβλήματα» είπε άλλη κάτοικος της περιοχής.