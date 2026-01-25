Δολοφονία στη Γλυφάδα: Είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του – «Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο» είπε ο 80χρονος πριν ξεψυχήσει

Οικογενειακή τραγωδία σε επανάληψη στη Γλυφάδα, καθώς ο 46χρονος μετά τη μητέρα του, σκότωσε και τον πατέρα του.
Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον Alpha πως ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον ηλικιωμένο. «Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια παναγία μου σώσε με”».
«Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία όπως κάθε Κυριακή έκανε. Ο γιος του, του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Τον περίμενε στην πυλωτή, εκεί δίπλα παίρνει το αυτοκίνητο ο πατέρας του για να φύγει και του την έστησε» περιέγραψε.
«Ο πατέρας δεν αντέδρασε και μόνο στο τέλος πριν τον αποτελειώσει “Παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο” και μετά σιωπή» πρόσθεσε.
Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου και κάποια στιγμή έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακουστεί κάποια κραυγή από τον πατέρα του. Όλοι οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα παιδί εσωστρεφές.
«Φοβόμασταν όλοι»
Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης ήταν εσωστρεφής.
«Μόνο σε όσους ήξερε μιλούσε. Ο πατέρας ήταν πάντα μαζί του. Σαν οικογένεια ζούσαν, δεν ξέραμε κάτι άλλο. Το πρωί είδαμε το 100 και τους αστυνομικούς και καταλάβαμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Τον είδα τον νεαρό χθες το πρωί και μου μίλησε. Μου είπε καλημέρα σας, τι κάνετε;” πρόσθεσε.
Πώς έγινε η δολοφονία
Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του γιου του. Τις αρχές κάλεσε γείτονας που είδε το περιστατικό.
Ο κάτοικος κάλεσε λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο γιος σκότωσε τον πατέρα και στη συνέχεια τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον 46χρονο, που είχε ήδη βάλει στο αυτοκίνητο το πτώμα του 80χρονου πατέρα του. Όπως διαπιστώθηκε τον είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι.
Ο 46χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκοτώσει και την μητέρα του στις 27 Μαρτίου 2014. Τότε είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
Ο 46χρονος εκτίοντας ποινή κάθε κάθειρξης 16 ετών, αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους να δίνει παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, κάτι που τηρούσε και να μένει στο σπίτι στην Γλυφάδα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τελευταία φορά έδωσε το παρόν στο τοπικό ΑΤ αυτόν τον μήνα, συγκεκριμένα στις 16/1.
Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.
Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.
Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.
Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.
Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής