Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ο δράστης ζούσε με τον πατέρα του μετά την αποφυλάκιση – «Τον φοβόμασταν όλοι» λέει γειτόνισσα

Η δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον γιο του έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Μία γειτόνισσα, που μένει κοντά στο σπίτι του άτυχου 80χρονου, μίλησε στο Action24 και όπως περιέγραψε υπήρχε φόβος γενικά για τον 46χρονο.

«Ξέραμε όλη την οικογένεια. Ξέραμε ότι ο γιος είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014. Είχε ψυχολογικά. Τον βάλανε στη φυλακή αλλά μετά βγήκε. Και έμενε εδώ με τον μπαμπά του. Οπότε τον φοβόμασταν όλοι. Να σας πω, όταν έγινε αυτό το φονικό με τη μητέρα, τον βρίσκαμε εδώ κάθε φορά που έβγαινε και ήμασταν πάρα πολύ ευγενικοί γιατί είχαμε έναν φόβο, λέγαμε καλημέρα, έλεγε και εκείνος και τίποτε άλλο. Αλλά πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο εφόσον είχε ψυχολογικά προβλήματα» είπε η κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης ήταν εσωστρεφής.

«Μόνο σε όσους ήξερε μιλούσε. Ο πατέρας ήταν πάντα μαζί του. Σαν οικογένεια ζούσαν, δεν ξέραμε κάτι άλλο. Το πρωί είδαμε το 100 και τους αστυνομικούς και καταλάβαμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη. Τον είδα τον νεαρό χθες το πρωί και μου μίλησε. Μου είπε καλημέρα σας, τι κάνετε;” πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Δεν είχε απασχολήσει τις αρχές μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Το αρχηγείο της αστυνομίας προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν.

“Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.”