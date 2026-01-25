Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε τις πρώτες εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά φούρνος

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε φούρνο-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αγίου Μελετίου και 3ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά που πιθανότατα ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος σε κουζίνα.

Αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν το κτίριο για προληπτικούς λόγους, ενώ μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε άλλους ορόφους ή γειτονικές πολυκατοικίες.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Donald Trump εμφάνισε επικίνδυνο σημάδι και στο δεύτερο χέρι του – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το 2026 – 100 μεταρρυθμίσεις και έργα σε 24 τομείς πολιτικής

Εβδομάδα αυξήσεων για 1 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – Τι φέρνουν οι αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:05 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Τοξική ατμόσφαιρα: Ο αέρας των ελληνικών πόλεων γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο αέρας που αναπνέουμε έχει γίνει το νέο «πεδίο μάχης» της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική απορ...
11:40 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε βάρος ανηλίκων – Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ο πατέρας του

Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ένας 17χρονος στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη για λησ...
11:37 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι τη Δευτέρα

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρ...
11:13 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 80

Ένας 24χρονος και ένας 22χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής από αστυνομικούς της Δ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι