Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε τις πρώτες εικόνες

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε φούρνο-ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Αγίου Μελετίου και 3ης Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά που πιθανότατα ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος σε κουζίνα.

Αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν το κτίριο για προληπτικούς λόγους, ενώ μέσα σε λίγη ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε άλλους ορόφους ή γειτονικές πολυκατοικίες.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr