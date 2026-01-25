Έγκλημα στη Γλυφάδα: Τα πρώτα λόγια του 46χρονου – Απείλησε να σκοτώσει και τα αδέλφια του

Σύνοψη από το

  • Ένας κάτοικος κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Γλυφάδα, όπου ο γιος σκότωσε τον πατέρα.
  • Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 46χρονο, ο οποίος είχε τοποθετήσει το πτώμα του 80χρονου πατέρα του στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του, έχοντάς τον τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι.
  • Ο 46χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, ενώ είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους.
Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες για την πατροκτονία στην Γλυφάδα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας κάτοικος κάλεσε λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Όπως είπε στους αστυνομικούς ο γιος σκότωσε τον πατέρα και στη συνέχεια τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν τον 46χρονο, που είχε ήδη βάλει στο αυτοκίνητο το πτώμα του 80χρονου πατέρα του. Όπως διαπιστώθηκε τον είχε τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο 46χρονος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και είχε σκοτώσει και την μητέρα του στις 27 Μαρτίου 2014. Τότε είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.

Ο 46χρονος εκτίοντας ποινή κάθε κάθειρξης 16 ετών, αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους να δίνει παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, κάτι που τηρούσε και να μένει στο σπίτι στην Γλυφάδα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τελευταία φορά έδωσε το παρόν στο τοπικό ΑΤ αυτόν τον μήνα, συγκεκριμένα στις 16/1.

Στο σημείο έχει ανευρεθεί και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε ο 46χρονος για να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του.

Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς  «Έχω δύο αδέλφια, θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ελεύθερο».

 

 

σχολίασε κι εσύ

