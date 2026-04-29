Προκαλεί ο Τζιχάτ Γιαϊτζί: «Αυτές είναι οι 6 χώρες που στοχοποιούν την Τουρκία» – Στο κάδρο Ελλάδα και Κύπρος

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Cihat Yaycı Τζιχάτ Γιαϊτζί

Σε μια νέα εμπρηστική παρέμβαση προχώρησε ο απόστρατος ναύαρχος και θεωρητικός του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ Γιαϊτζί, εξαπολύοντας κατηγορίες εναντίον μιας σειράς κρατών, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, έχουν σχηματίσει ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο κανάλι GZT στο YouTube, χαρτογράφησε ένα μέτωπο, κατονομάζοντας έξι χώρες που, κατά την άποψή του, έχουν θέσει την Άγκυρα στο στόχαστρο: τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, την Αίγυπτο και τη Γαλλία.

Το «μέτωπο» της Ανατολικής Μεσογείου

Σύμφωνα με τον Γιαϊτζί, οι συγκεκριμένες χώρες συγκροτούν μια γραμμή που ασκεί όχι μόνο διπλωματική, αλλά και στρατιωτική και στρατηγική πίεση στην Τουρκία.

«Ο κοινός στόχος είναι η Τουρκία», ισχυρίστηκε ο απόστρατος ναύαρχος, προσθέτοντας πως η στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο πρέπει να αξιολογηθεί υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα.

Μάλιστα, προκάλεσε αίσθηση η αναφορά του στην Αίγυπτο, μια χώρα με την οποία η Τουρκία επιδιώκει το τελευταίο διάστημα εξομάλυνση των σχέσεων, με τον Γιαϊτζί να την περιλαμβάνει στους «διώκτες» της χώρας του παρά τις πρόσφατες φιλικές δηλώσεις του Καΐρου.

«Το Ιράν ήταν η πρόβα, τώρα ανοίγει ο φάκελος “Τουρκία”»

Ο Γιαϊτζί υποστήριξε ότι οι αναφορές Ισραηλινών αναλυτών περί «ανοίγματος του φακέλου της Τουρκίας» μετά τις επιχειρήσεις στο Ιράν δεν είναι τυχαίες.

«Το Ιράν ήταν απλώς μια πρόβα – τώρα άνοιξαν τον φάκελο της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας αυτές τις δηλώσεις με τις στρατιωτικές κινήσεις κατά της Τεχεράνης.

Κατά τον ίδιο, η Τουρκία στοχοποιείται μέσω του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου και της αμυντικής της βιομηχανίας.

Υποστήριξε ότι ορισμένοι κύκλοι παρουσιάζουν το Ακούγιου με αρνητικό πρόσημο για να στρέψουν την κοινή γνώμη κατά της Άγκυρας, ακολουθώντας -όπως λέει- τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κατά του Ιράκ, της Λιβύης και της Συρίας.

Κύπρος, Συρία και Κουρδικό

Ο Γιαϊτζί εστίασε επίσης στα Κατεχόμενα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν βλέπει το θέμα της Κύπρου μόνο ως ζήτημα της Ελλάδας, και κάλεσε σε αυξημένη επαγρύπνηση για την «εσωτερική ασφάλεια» του ψευδοκράτους.

Αναφορικά με τη Συρία, υποστήριξε ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τα βήματα της Τουρκίας και παρεμβαίνει στρατιωτικά στη γραμμή Χάμα-Χομς-Παλμύρα σε απάντηση των τουρκικών κινήσεων.

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το PKK, το YPG και το SDG θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως «πληρεξούσιες ομάδες» (proxies) κατά της Τουρκίας στην περιοχή.

Τέλος, χαρακτήρισε ως «επιχείρηση αντίληψης» τα διεθνή δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να ετοιμάζει επίθεση κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να παρουσιαστεί η Άγκυρα ως επιτιθέμενη ώστε να ενεργοποιηθεί το αφήγημα της «προληπτικής αυτοάμυνας» εναντίον της.

