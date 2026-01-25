Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανότερο το σενάριο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Σύνοψη από το

  • Έχουν περάσει 17 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα, με τις αρχές να θεωρούν βέβαιο πως έχει διαφύγει στο εξωτερικό.
  • Η πλέον πιθανή χώρα όπου βρίσκεται η 16χρονη είναι η Γερμανία, ενώ αναμένεται η απάντηση των γερμανικών αρχών για το κινητό της.
  • Οι λογαριασμοί της Λόρας σε Facebook και Instagram έχουν “κατέβει” και δεν μπορούν να ανακτηθούν, καθώς η εταιρεία δεν επιτρέπει την ανάκτηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Πιθανότερο το σενάριο να έχει φύγει στο εξωτερικό

Έχουν περάσει 17 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα και η αστυνομία δεν έχει μπορέσει ακόμα να την εντοπίσει. Αυτό το γεγονός οδηγεί τις αρχές στο να θεωρούν βέβαιο πως το κορίτσι δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Το γεγονός ότι η τελευταία της “εμφάνιση” σε κάμερα ασφαλείας είναι στις 11 του μήνα στην περιοχή του Ζωγράφου και από τότε δεν υπάρχει καν αξιόπιστη μαρτυρία, δείχνει στις αρχές ότι η Λόρα δεν βρίσκεται πια στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το κορίτσι δεν έφυγε με αεροπλάνο από την Ελλάδα. Αναμένεται η απάντηση των γερμανικών αρχών ώστε να διαπιστωθεί εάν η Λόρα έχει ανοίξει εκεί το κινητό της, καθώς η πλέον πιθανή χώρα όπου βρίσκεται η 16χρονη είναι η Γερμανία.

Όσο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κοριτσιού, αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν, καθώς δεν είναι κλειδωμένα αλλά έχουν “κατέβει” οι λογαριασμοί της και η εταιρεία δεν επιτρέπει την ανάκτηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Φραγμένες αρτηρίες: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή είναι η χειρότερη τροφή

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:29 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δορυφόροι και Κτηματολόγιο στην υπηρεσία του αγρότη: Πώς θωρακίζονται οι πραγματικές καλλιέργειες – Νέος ψηφιακός χάρτης

Η πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και ...
08:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα. Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πορτ μπαγκάζ αυτοκι...
08:24 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Τα σχόλια της καθηγήτριας στα social media που προκαλούν ερωτήματα – Τι υποστήριξε η φιλόλογος που έλυσε τον 13χρονο

Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο φως για την καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες,...
05:54 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι