Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Τι ισχύει για τα Σούπερ Μάρκετ

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν κανονικά, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο από τους εμπορικούς συλλόγους είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Αν και η αγορά θα είναι ανοιχτή, οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ συνηθίζουν να παραμένουν κλειστές τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της LIDL, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά από 11:00 έως 20:00.

Οδηγίες για ασφαλείς αγορές και δικαιώματα καταναλωτών

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τονίζοντας βασικούς κανόνες που προστατεύουν τους καταναλωτές:

Αναγραφή τιμών : Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν καθαρά τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή. Η προγενέστερη τιμή ορίζεται ως η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν καθαρά τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή. Η ορίζεται ως η χαμηλότερη των τελευταίων πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Ποσοστά έκπτωσης : Η αναγραφή ενός γενικού ποσοστού στη βιτρίνα επιτρέπεται μόνο όταν αφορά τουλάχιστον το 60% των προϊόντων. Διαφορετικά, πρέπει να αναφέρεται εύρος έκπτωσης (π.χ. «από 20% έως 50%»).

: Η αναγραφή ενός γενικού ποσοστού στη βιτρίνα επιτρέπεται μόνο όταν αφορά των προϊόντων. Διαφορετικά, πρέπει να αναφέρεται (π.χ. «από 20% έως 50%»). Καταστήματα Stock/Outlet: Υποχρεούνται να παρουσιάζουν με σαφήνεια τη διαφορά μεταξύ της παλιάς και της νέας τιμής, καθώς και όλες τις ενδιάμεσες μειώσεις.

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό για όσους παραβιάζουν τους κανόνες των εκπτώσεων. Σε περιπτώσεις παραπλανητικών προσφορών, τα πρόστιμα ξεκινούν από 20.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης.

Αν η ίδια επιχείρηση υποπέσει ξανά σε παράβαση εντός πενταετίας, οι κυρώσεις διπλασιάζονται, φτάνοντας έως και το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.