Μεσολόγγι: Ντύθηκε με στολή γιατρού και υφάρπαξε 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες από ασθενείς και συνοδούς

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου άγνωστος άνδρας παρίστανε τον γιατρό και έκλεψε κινητά τηλέφωνα, χρήματα και τραπεζικές κάρτες από ασθενείς στην Παθολογική Κλινική. Η καταγγελία έγινε μέσω ανάρτησης στο Facebook από την Ελένη Βούρβαχη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε χώρους νοσηλείας, ειδικά τις βραδινές ώρες.

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Για πολλή ώρα κανείς δεν αντιλήφθηκε την απάτη
Κατάφερε να υφαρπάξει 500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες καθώς και άλλα αντικείμενα Πηγή:aixmi.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστος άνδρας, παριστάνοντας τον γιατρό, έκλεψε κινητά τηλέφωνα, χρήματα και τραπεζικές κάρτες από ασθενείς και συνοδούς στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
  • Ο επιτήδειος, φορώντας ιατρική ενδυμασία, εισήλθε στους θαλάμους της Παθολογικής Κλινικής, εκμεταλλευόμενος την κόπωση και τη μειωμένη προσοχή ασθενών και συνοδών.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή ακόμη και σε χώρους όπως τα νοσοκομεία, με σύσταση για φύλαξη των αντικειμένων αξίας σε ασφαλές σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ούτε οι χώροι των νοσοκομείων φαίνεται να μένουν ανεπηρέαστοι από τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευάλωτη κατάσταση ασθενών και συνοδών, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Την καταγγελία έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της στο Facebook η Ελένη Βούρβαχη, περιγράφοντας ένα δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενικού της προσώπου στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να φορούσε ιατρική ενδυμασία και να παρουσιαζόταν ως γιατρός, κατάφερε να εισέλθει στους θαλάμους της Παθολογικής Κλινικής, χωρίς να κινήσει υποψίες. Εκμεταλλευόμενος την κόπωση και τη μειωμένη προσοχή ασθενών και συνοδών, φέρεται να αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 500 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή ακόμη και σε χώρους που θεωρούνται ασφαλείς, όπως τα νοσοκομεία. Ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, η κούραση και η χαμηλότερη εγρήγορση μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για άτομα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, συνίσταται στους ασθενείς και τους συνοδούς τους να φυλάσσουν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και άλλα αντικείμενα αξίας σε ασφαλές σημείο και να αποφεύγουν να τα αφήνουν εκτεθειμένα στους θαλάμους νοσηλείας.

Πηγή: aixmi,gr 

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