Ακαθάριστα οικόπεδα: Επικοινωνία μέσω Taxisnet απευθείας με τους ιδιοκτήτες ζητεί η ΚΕΔΕ – Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί μετά τις 15 Ιουνίου

Για το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων μίλησε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.

«Νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον να γίνεται πεποίθηση και αυτό είναι το καλό. Είναι η τρίτη χρονιά που κινούμαστε σε αυτή τη διαδικασία, πάντα με τις ίδιες δυσκολίες, δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε τις αρχικές δυσκολίες δηλαδή έχουμε ζητήσει ως ΚΕΔΕ να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μέσω του TAXISNET, κατευθείαν με τους ιδιοκτήτες, να ξέρουμε δηλαδή τα στοιχεία του πραγματικού ιδιοκτήτη ούτως ώστε να μην τρέχουμε ούτε με συστημένες επιστολές που οι μισές επιστρέφουνε πίσω καθ’ ότι τα αρχεία είναι 25ετίας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε να τρέχουμε στο Κτηματολόγιο το οποίο δεν έχει στοιχεία επικοινωνίας. Το θέμα της επικοινωνίας συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι κάθε γωνιά όλων των δήμων, γεμίζει με το αποτέλεσμα της αποψίλωσης. Μαζεύονται από τους δήμους κάτι που δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες των δήμων το λέω γιατί είναι πολύ μεγάλες ποσότητες οι οποίες σε κάθε δήμο κοστίζουν πάρα πολύ και για να γίνει η περισυλλογή αλλά και για να πάνε στο πράσινο εργοστάσιο στη Φυλής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει στο τραπέζι» είπε.

Και συνέχισε λέγοντας πως «γίνονται ήδη έλεγχοι και από την Πυροσβεστική και από τον δήμο». «Μετά τις 15 Ιουνίου, που είναι το πέρας της περιόδου καθαρισμού, βλέπουμε τι έχει μείνει ακαθάριστο. Από αυτά που έχουν μείνει ακαθάριστα -γιατί δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν όλα- τα πλέον επικίνδυνα δηλαδή αυτά που γειτνιάζουν σε κρατικές ή δημοτικές υποδομές, αυτά που πλησιάζουν σε ζώνες περιαστικού πρασίνου, εκεί αναλαμβάνει με τα μέσα που διαθέτει ή που δεν διαθέτει ο δήμος να καθαρίσει αυτά τα ιδιωτικά οικόπεδα και στη συνέχεια να αποστείλει τον λογαριασμό. Βέβαια εκεί υπάρχει το θέμα που ακριβώς θα τα αποστείλει γιατί ξέρουμε το όνομα, δεν έχουμε τον ΑΦΜ, δεν μπορούμε να τα βεβαιώσουμε, είναι κάποιες μπαλωθιές που ρίχνουμε στον αέρα. Πέρυσι από τους 265 καθαρισμούς που κάναμε σε ιδιωτικά οικόπεδα στείλαμε τα πρόστιμα και το κόστος καθαρισμού όμως δεν μπορέσαμε από αυτά να βεβαιώσουμε πάνω από 70. Δηλαδή έχουμε επιβάλλει κάποια πρόστιμα σε ονόματα, δεν τα έχουμε επιβάλλει σε ΑΦΜ για να μπορέσουν να εισπραχθούν » τόνισε μεταξύ άλλων.

Αλλά διευκρίνισε πως «τα πράγματα είναι καλύτερα από πέρυσι. Όμως στην πυροπροστασία και στην πολιτική προστασία τα πράγματα δεν είναι ποτέ καλά γιατί δεν ξέρουμε τι φαινόμενο θα αντιμετωπίσουμε, αυτό το οποίο ξέρουμε με βεβαιότητα όμως είναι ότι κάθε χρόνος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και αυτό είναι μια εξελικτική πορεία η οποία θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή να είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο».

Για τις πολεοδομίες

Ο ίδιος προανήγγειλε πως θα υπάρξει σήμερα ένα άλλο μητρώο ιδιωτών μηχανικών μελών του ΤΕΕ οι οποίοι θα έχουν αποστολή να ελέγχουν τα αυθαίρετα.

«Οι Πολεοδομίες σήμερα της χώρας μας είναι ιδιωτικοποιημένες. Σήμερα για να φτιαχτεί μια κατοικία πρέπει ένας ιδιώτης μηχανικός να πάρει την εντολή από τον ιδιοκτήτη, να μπει στην πλατφόρμα e-Άδειες, να καταθέσει τα χαρτιά τα οποία θέλει και στην συνέχεια το σύστημα αυτό βγάζει αυτομάτως την άδεια χωρίς κανένας κρατικός φορέας ή υπάλληλος να την εγκρίνει. Αυτό χρεώνεται, αν είναι σωστό ή λάθος στο δήμο, κάτι το οποίο είναι λάθος. Στη συνέχεια πηγαίνει σε μια άλλη πλατφόρμα όπου εκεί πάλι δηλώνει ότι ξεκινάει το έργο και αυτή η πλατφόρμα που έχει πάλι ιδιώτες μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ ορίζονται ως ελεγκτές δόμησης. Αυτοί πάλι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κανένα ελεγκτικό μηχανισμό κρατικό ή δημοτικό. Όταν υπάρχει καταγγελία αυθαιρέτου μόνο τότε μπορεί να παρέμβει η τοπική υπηρεσία δόμησης, όπου και αυτή η αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυθαιρέτων αφαιρέθηκε από τις υπηρεσίες δόμησης και αναμένουμε σήμερα ένα άλλο μητρώο ιδιωτών μηχανικών μελών του ΤΕΕ οι οποίοι θα έχουν αποστολή να ελέγχουν τα αυθαίρετα» υπογράμμισε.

«Το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επίορκοι είναι επίορκοι οι οποίοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, αυτοί δεν είναι όμως μόνο δημοτικοί υπάλληλοι, καταρχάς έχουν την ιδιότητα του μηχανικού άρα πρέπει και το ΤΕΕ να δει τα μέλη του πως εκτελούν τα καθήκοντά τους. Από τους 6 οι οποίοι συνελήφθησαν οι 3 δεν είναι δημοτικοί υπάλληλοι, δεν είναι μηχανικοί των υπηρεσιών δόμησης, είναι μηχανικοί που τους έχουν δοθεί κεντρικά από το κράτος επιπρόσθετες αρμοδιότητες σε πολεοδομικούς σχηματισμούς οι οποίοι κάνουν δευτερογενείς και τριτογενείς έλεγχος. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα το οποίο υπάρχει γιατί είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που φτιάχνουμε κτίρια, τα αδειοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε, τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε ποιοι; Ο ίδιος Οργανισμός ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική και την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, αυτό είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση» πρόσθεσε.