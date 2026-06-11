Εύβοια: Δύο διαδοχικοί σεισμοί 3,6 και 3,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 11/6 στην Εύβοια, ενώ μετά από λίγα λεπτά σημειώθηκε κι άλλος ένας 3,3 βαθμών.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 01:45 π.μ., με επίκεντρο την περιοχή 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας και σε εστιακό βάθος 17,4 χιλιομέτρων.

Ακολούθησε ακόμα μια δόνηση 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα (01:52).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο την ίδια περιοχή και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται φυσιολογικά με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.