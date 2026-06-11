Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις – Ερευνώνται 400 άδειες σε Κηφισιά και Ν. Ερυθραία – ΒΙΝΤΕΟ

Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις και τα στοιχεία που έρχονται σχεδόν καθημερινά στη δημοσιότητα, ως προς το κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής. Μόλις σήμερα Τετάρτη οι έξι βασικοί κατηγορούμενοι κρίθηκαν, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, προφυλακιστέοι, ενώ ως ηγετικά στελέχη εμφανίζονται ο τεχνικός σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η Γ.Γ. του δήμου Γαλατσίου (και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών).

Οι απολογίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης.

Την Τετάρτη ο ANT1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 400 οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν την τελευταία τριετία σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα της περιοχής. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δραστηριότητα φέρονται να είχαν μέλη του κυκλώματος.

«Μέσα στην κρίση ψηφίστηκε ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Αυτός είχε κάποια κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία, εάν τα πληρούσες, μπορούσες να πάρεις παραπάνω τετραγωνικά. Σημειώνεται ότι στις αρχές της δεκαετίας δόθηκε η δυνατότητα να παίρνεις επιπλέον τετραγωνικά με έναν συνδυασμό κριτηρίων, να τα προσθέτεις δηλαδή αυτά τα τετραγωνικά. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομακτικά το ύψος των κτιρίων στην Κηφισιά αλλά και οι όγκοι τους», τονίζει ο Τάσος Τέλογλου.

Το παιχνίδι με τις διατάξεις

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ANT1, επρόκειτο για ανθρώπους που μπορούσαν να ερμηνεύουν τις διατάξεις με μεγάλη άνεση. Ξέραν πολύ καλά τις διατάξεις και πολύ καλά την πιάτσα.

«Δηλαδή αυτές οι διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού δεν οδηγούσαν απαραίτητα σε παρανομίες, αλλά μπορούσαν να ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο και να δίναν μεγάλα κέρδη σε αυτούς που κτίζανε.

Η γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου συζητιόταν και επιβεβαιώθηκε από αρμόδιες πηγές, τις τελευταίες εβδομάδες για να αναλάβει διευθυντική θέση στο κτηματολόγιο. Έχει περάσει από όλες τις κρίσιμες θέσεις που έχουν σχέση με τα πολεοδομικά φαινόμενα.

Αυτό έδινε μια δυνατότητα στο κύκλωμα να πουλάει προς τα έξω, να πουλάει στην αγορά τις γνώσεις και τις προσβάσεις του.»

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της τελευταίας στιγμής του ANT1, η κυβέρνηση βρήκε τον διάδοχο του κ. Μπακογιάννη, είναι ο μέχρι πρότινος γραμματέας Λιμένων, θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24ωρα.