Σπύρος Παπαδόπουλος: «Ήμουν έτοιμος να μην κάνω τους “Απαράδεκτους” – Θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα»

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου κάθισαν στο καναπέ του «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει διαγράψει μία μεγάλη πορεία στο κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, στη συνέντευξη έκανε και μία αναφορά στη θρυλική σειρά του MEGA «Οι Απαράδεκτοι».

Υπενθυμίζεται ότι το σίριαλ έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1991 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1993, ύστερα από δύο κύκλους και 49 επεισόδια. Η σειρά αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό, ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου την παρακολουθεί ακόμα και σήμερα.

Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τους ρώτησε «αν είναι και λίγο τυχεροί», με την έννοια ότι ξεκίνησαν στην υποκριτικοί και σε μικρή ηλικία έγιναν αγαπητοί και γνωστοί, ο Σπύρος Παπαδόπουλος απάντησε: «Αλίμονο. Τύχη βουνό! Βέβαια, φυσικά. Κυρίως τύχη είναι, συμπτώσεις… Εγώ τους “Απαράδεκτους” πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω».

«Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορώ να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ, και ήταν να μην τους κάνω. Τελευταία στιγμή υποχώρησαν και το κάναμε. Θέλω να πω, ότι αποφασίζουν κάποιες συμπτώσεις της ζωής… Θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα, χειρότερα, δεν το ξέρεις», εξήγησε στη συνέχεια.