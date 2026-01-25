Ντέλσι Ροδρίγκες: Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ανακοίνωσε «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»

  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιδιώξει πολιτική συνεννόηση με την αντιπολίτευση, τρεις εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Οι εξελίξεις έχουν βυθίσει τη χώρα σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας.
  • Η Ροδρίγκες υπογράμμισε πως βασική της προτεραιότητα είναι η ειρήνη και η αποκατάσταση της ομαλότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας».
  • Η προσωρινή θητεία της προέδρου μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Τόνισε επίσης πως «δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα».
Την πρόθεσή της να επιδιώξει πολιτική συνεννόηση με την αντιπολίτευση ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τρεις εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Οι εξελίξεις έχουν βυθίσει τη χώρα σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας, με τη Ροδρίγκες να επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και σταθερότητας.

Στις δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση, το βράδυ του Σαββάτου, η προσωρινή πρόεδρος υπογράμμισε πως βασική της προτεραιότητα είναι η ειρήνη και η αποκατάσταση της ομαλότητας. «Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Η Ροδρίγκες εξήγησε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η προσωρινή θητεία της στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Τόνισε επίσης πως οι κομματικές αντιπαραθέσεις δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια εθνικής συνεννόησης. «Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», ανέφερε, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας.

