Ρόδος: Μοτοσικλετιστής οδηγούσε μεθυσμένος και επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον σταμάτησε

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν 43χρονος δικυκλιστής, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε σε αστυνομικό το βράδυ της Παρασκευής.
  • Ο 43χρονος αντέδρασε βίαια όταν ο αστυνομικός, ο οποίος τον ακινητοποίησε επειδή κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο, του γνωστοποίησε την ιδιότητά του. Του επιτέθηκε, τον χτύπησε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
  • Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και μέθη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε ο έλεγχος τροχαίας στη Ρόδο, όταν 43χρονος δικυκλιστής, που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε σε αστυνομικό το βράδυ της Παρασκευής (23/01). Το περιστατικό συνέβη μέσα στην πόλη, όταν ο αστυνομικός, αν και εκτός υπηρεσίας, εντόπισε τον οδηγό να κινείται αντίθετα σε μονόδρομο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, ο αστυνομικός ακινητοποίησε τον άνδρα για να τον ελέγξει. Όταν όμως του γνωστοποίησε την ιδιότητά του, ο 43χρονος αντέδρασε βίαια. Σύμφωνα με πληροφορίες, του επιτέθηκε, τον χτύπησε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Λίγες ώρες αργότερα, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της απειλής, της εξύβρισης, της σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης οδήγησης, της βίας κατά υπαλλήλων και της μέθης, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:23 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γαλάτσι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση κουκουλοφόρων σε σχολείο με ρόπαλα και βεγγαλικά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στο Γαλάτσι, προκειμένου να ταυτοποιηθού...
02:08 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Κρίσεις ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία: Οι προαχθέντες, οι διατηρητέοι και οι αποστρατευθέντες

Μετά την κρίση των υποστρατήγων, συνεχίστηκαν οι κρίσεις των ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία...
00:10 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας έπειτα από πτώση από γέφυρα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, ...
23:55 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Δύο νεκροί έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – Δείτε φωτογραφίες

Δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι