Ρόδος: Μοτοσικλετιστής οδηγούσε μεθυσμένος και επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον σταμάτησε

Σε σοβαρό επεισόδιο κατέληξε ο έλεγχος τροχαίας στη Ρόδο, όταν 43χρονος δικυκλιστής, που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε σε αστυνομικό το βράδυ της Παρασκευής (23/01). Το περιστατικό συνέβη μέσα στην πόλη, όταν ο αστυνομικός, αν και εκτός υπηρεσίας, εντόπισε τον οδηγό να κινείται αντίθετα σε μονόδρομο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, ο αστυνομικός ακινητοποίησε τον άνδρα για να τον ελέγξει. Όταν όμως του γνωστοποίησε την ιδιότητά του, ο 43χρονος αντέδρασε βίαια. Σύμφωνα με πληροφορίες, του επιτέθηκε, τον χτύπησε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως τους συναδέλφους του στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Λίγες ώρες αργότερα, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της απειλής, της εξύβρισης, της σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης οδήγησης, της βίας κατά υπαλλήλων και της μέθης, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.