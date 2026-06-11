Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν τα ονόματα Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος και Ζαφείρης. Ο Απόστολος Βαρθολομαίος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού που μαρτύρησε στην Ουρβανούπολη, ενώ ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λευίτης από την Κύπρο και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέμπτη 11 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης.
  • Ο Βαρθολομαίος, ένας από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς και μαρτύρησε στην Ουρβανούπολη.
  • Ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λευίτης από την Κύπρο και βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Πέμπτη 11 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας

Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο.

Ο Βαρνάβας (ο και Iωσής ονομαζόμενος) ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου (βλέπε 29 Ιουνίου) ο Βαρνάβας,…

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