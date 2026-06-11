Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου

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Πέμπτη 11 Ιουνίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας

Ο Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον σταύρωσαν, και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο.

Ο Βαρνάβας (ο και Iωσής ονομαζόμενος) ήταν Ιουδαίος Λευίτης, από την Κύπρο και στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου (βλέπε 29 Ιουνίου) ο Βαρνάβας,…