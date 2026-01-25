Ουκρανία: Βομβάρδισε με πυραύλους και drones τη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ – Δείτε βίντεο

  • Νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και χαρακτηρίστηκε ως η «σφοδρότερη επίθεση» από τον περιφερειάρχη.
  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την κοινότητα Σταρίτσα στο Χάρκοβο και επιβεβαίωσε νέα επίθεση με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.
  • Εν μέσω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων με ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν προς τα δυτικά, αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι.
Ουκρανία: Βομβάρδισε με πυραύλους και drones τη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ – Δείτε βίντεο
Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, την ώρα που αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι. Στο μεταξύ, νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης της Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ, ανακοίνωσε πως πρόκειται για τη σφοδρότερη επίθεση που έχει δεχθεί η περιοχή από την έναρξη του πολέμου το 2022. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ανέφερε: «Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς». Ο ίδιος πρόσθεσε πως συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού, ενώ άλλα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δύο κατοικίες στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, αξιοποιώντας drones και πυραυλικά πλήγματα, με στόχο κυρίως στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους κοντά στα σύνορα. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανταποδίδει με βομβαρδισμούς σε ουκρανικές περιοχές, επιμένοντας ότι πλήττει στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την κοινότητα Σταρίτσα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των μαχών. Ωστόσο, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υποστήριξε πως, αν και σημειώθηκαν έξι κύματα ρωσικών επιθέσεων, δεν έχει επιβεβαιωθεί απώλεια ελέγχου της κοινότητας.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για νέα επίθεση με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, επιβεβαιώνοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας συνεχίζονται με στόχο τη φθορά των ουκρανικών δικτύων ενέργειας και επικοινωνιών.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, προελαύνουν προς τα δυτικά, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της περιφέρειας Ντονέτσκ και εντείνοντας την πίεση στο Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια. Παράλληλα, η Ουκρανία προσπαθεί να απαντήσει με επιθετικές ενέργειες στις μεθοριακές περιοχές, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι.

Η σύρραξη, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων, έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο φθοράς με καθημερινές απώλειες και στις δύο πλευρές, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται προοπτική ειρήνης.

