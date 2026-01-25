Ουκρανία: Βομβάρδισε με πυραύλους και drones τη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ – Δείτε βίντεο

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, την ώρα που αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι. Στο μεταξύ, νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης της Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ, ανακοίνωσε πως πρόκειται για τη σφοδρότερη επίθεση που έχει δεχθεί η περιοχή από την έναρξη του πολέμου το 2022. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ανέφερε: «Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς». Ο ίδιος πρόσθεσε πως συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού, ενώ άλλα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δύο κατοικίες στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, αξιοποιώντας drones και πυραυλικά πλήγματα, με στόχο κυρίως στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους κοντά στα σύνορα. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανταποδίδει με βομβαρδισμούς σε ουκρανικές περιοχές, επιμένοντας ότι πλήττει στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

One of the many hits Belgorod enjoyed tonight. (Thermal power plant eating shit) pic.twitter.com/f29QxoSVtH — Rock – NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) January 24, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο την κοινότητα Σταρίτσα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των μαχών. Ωστόσο, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υποστήριξε πως, αν και σημειώθηκαν έξι κύματα ρωσικών επιθέσεων, δεν έχει επιβεβαιωθεί απώλεια ελέγχου της κοινότητας.

The Governor of the Belhorod region of Russia reported that “unidentified” missiles struck the thermal power plat in the city of Belgorod. Power and heating has been lost again. It is currently -14°C (6°F) there. Video attached showing the moment of arrival of one missile. Note… pic.twitter.com/JA5oEycLlo — OSINT Intuit™ (@UKikaski) January 24, 2026

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για νέα επίθεση με drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, επιβεβαιώνοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας συνεχίζονται με στόχο τη φθορά των ουκρανικών δικτύων ενέργειας και επικοινωνιών.

There were more than 50 explosions in Belgorod. pic.twitter.com/TYzqsXVJUn — khan_z (@ShakiKhan784877) January 24, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ανακοινωθέν, προελαύνουν προς τα δυτικά, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της περιφέρειας Ντονέτσκ και εντείνοντας την πίεση στο Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια. Παράλληλα, η Ουκρανία προσπαθεί να απαντήσει με επιθετικές ενέργειες στις μεθοριακές περιοχές, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι.

Belgorod, Russia ❗

🎥(1)💥⚡❌ It’s loud! The moment of a power outage in the Dubovoe settlement area after a missile strike on Belgorod was captured on camera. 🎥(2) The work of the air defense system over Belgorod. https://t.co/Ig0nA5iule pic.twitter.com/yjV8QsHdFu — LX (@LXSummer1) January 24, 2026

Η σύρραξη, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων, έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο φθοράς με καθημερινές απώλειες και στις δύο πλευρές, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται προοπτική ειρήνης.