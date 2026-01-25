Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας έπειτα από πτώση από γέφυρα

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε από γέφυρα, τραυματιζόμενη σοβαρά.
  • Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου της παρέχεται η αναγκαία ιατρική φροντίδα.
  • Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, συλλέγοντας μαρτυρίες και ελέγχοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε από γέφυρα, τραυματιζόμενη σοβαρά. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις πέντε το απόγευμα, σε παράδρομο της οδού Διαγόρα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τη γυναίκα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου της παρέχεται η αναγκαία ιατρική φροντίδα. Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές για το πώς συνέβη η πτώση.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες από κατοίκους και ελέγχοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, ώστε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ εξετάζονται τυχόν παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην πτώση, όπως η κατάσταση του οδοστρώματος ή πιθανή αμέλεια. Το περιστατικό έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και στην ασφάλεια των πολιτών.

23:55 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Δύο νεκροί έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – Δείτε φωτογραφίες

Δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημε...
22:46 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Το περίμενα, απορώ πως άργησε και τόσο» είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο – Το παρελθόν της και όσα υποστήριξε στο δικαστήριο

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση διευθύντριας σχολείου στις Σέρρες, η οποία καταδικάστηκε από το ...
22:38 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Χαλάνδρι: Έσπασε το χέρι και το πόδι της η υπάλληλος των ΕΛΤΑ την οποία χτύπησε άνδρας με το ΙΧ του για ένα… δέμα – Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από κατάστημα ΕΛΤΑ στο Χαλάνδρι. Πε...
22:10 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Κοκαΐνη και κάνναβη κρυμμένες στην καμπίνα φορτηγού στο λιμάνι – Πώς τις εντόπισε ο σκύλος «ΜΕΖΚΑΛ»

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης εντόπισαν στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου της Πάτρα...
