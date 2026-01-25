Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας έπειτα από πτώση από γέφυρα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε από γέφυρα, τραυματιζόμενη σοβαρά. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις πέντε το απόγευμα, σε παράδρομο της οδού Διαγόρα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τη γυναίκα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου της παρέχεται η αναγκαία ιατρική φροντίδα. Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλες τις πιθανές εκδοχές για το πώς συνέβη η πτώση.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες από κατοίκους και ελέγχοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Παράλληλα, η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρχές, ώστε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η περιοχή παραμένει προσωρινά αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας, ενώ εξετάζονται τυχόν παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην πτώση, όπως η κατάσταση του οδοστρώματος ή πιθανή αμέλεια. Το περιστατικό έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και στην ασφάλεια των πολιτών.