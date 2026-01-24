Σέρρες: «Το περίμενα, απορώ πως άργησε και τόσο» είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο – Το παρελθόν της και όσα υποστήριξε στο δικαστήριο

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση διευθύντριας σχολείου στις Σέρρες, η οποία καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο, επειδή φίμωσε με κολλητική ταινία έναν μαθητή της, επειδή έκανε φασαρία μέσα στην τάξη. Μάλιστα έβαλε έναν άλλο μαθητή να δέσει με ταινία τον 13χρονο. Στην εκπαιδευτικό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Σερρών το μεσημέρι της Παρασκευής από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή, με την καθηγήτρια να συλλαμβάνεται στο σπίτι της λίγο αργότερα. Το Σάββατο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί.

«Σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά» είπε η διευθύντρια στον 13χρονο

H μητέρα του μαθητή περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν και όσα βίωσε ο 13χρονος γιος της, μέσα στη σχολική αίθουσα στις Σέρρες όταν η διευθύντριά του συγκροτήματος τον φίμωσε.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της, τα δύο παιδιά της, επιστρέφοντας στο σπίτι από το φροντιστήριο, της περιέγραψαν με λεπτομέρειες το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της, της εξήγησε πως η καθηγήτρια, αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Η εκπαιδευτικός φέρεται αρχικά να έδωσε εντολή στην αδελφή του 13χρονου, η οποία φοιτά στο ίδιο σχολείο, να δέσει τον αδελφό της. Το κορίτσι αρνήθηκε να υπακούσει. Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου.

«Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Εμένα δεν με ενημέρωσε κάνεις γι’ αυτό που έλαβε χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) η καθηγήτρια είπε στο παιδί “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”. Ο γιος μου αρνήθηκε και αποχώρησε» τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Μάλιστα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μη σιωπούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, είτε αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον είτε οπουδήποτε αλλού. Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ώστε να μιλούν για όσα βιώνουν και οι γονείς να ακούν προσεκτικά και να παρεμβαίνουν άμεσα. «Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας» ανάφερε χαρακτηριστικά, η μητέρα του 13χρονου.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. «Ελπίζω σήμερα να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση» καταλήγει η κ. Αβοκάτου.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στη διευθύντρια

Η δικαιοσύνη απέδωσε στην εκπαιδευτικό δύο βαρύτατες κατηγορίες: Παράνομη βία (ποινή 12 μηνών), σωματική βλάβη ανηλίκου (ποινή 18 μηνών). Η συνολική εκτιτέα ποινή καθορίστηκε στους 24 μήνες (2 έτη). Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Τι υποστήριξε η καθηγήτρια

«Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Είπα στην αδελφή του: “Μου επιτρέπεις να βάλω μία ταινία για να μη μιλάει;”. Γελούσαμε. Παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Δεν έδεσα εγώ τα χέρια του. Είχα βγει απο την αίθουσα και όταν γύρισα τον βρήκα έτσι. Δεν έδειξε να δυσανασχετεί. Δεν το φίμωσα. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανε. Ήταν μία συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα αφού πετάγονταν όλοι» υποστήριξε η καθηγήτρια στην απολογία της.

Τι είπε στο δικαστήριο η φιλόλογος που είδε τον 13χρονο με δεμένα τα χέρια

«Είδα το παιδί να κάθεται στο τελευταίο θρανίο και να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Τον έλυσα. Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια του. Και άλλα παιδιά έλεγαν ότι το έκανε η διευθύντρια» ανέφερε φιλόλογος του σχολείου.

Η εισαγγελέας κατέρριψε τους ισχυρισμούς περί παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε σωματική βία και προκάλεσε ψυχική βλάβη στον ανήλικο.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν κατηγορηματική, απορρίπτοντας το αίτημα αναστολής της ποινής που υπέβαλε ο δικηγόρος της εκπαιδευτικού. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ορίζοντας το ποσό των 10 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης.

« Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο σύζυγος της εκπαιδευτικού ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα» είπε αρχικά ο σύζυγος της καθηγήτριας.

«Η γυναίκα μου πάσχει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, η διεύθυνση τα ξέρει. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο» πρόσθεσε.

Το παρελθόν της καθηγήτριας

Όπως αποκαλύφθηκε, γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, χωρίς αποτέλεσμα. Υπήρχε ήδη σε εξέλιξη ΕΔΕ για παλαιότερη προβληματική συμπεριφορά. Πολλοί καθηγητές απέφευγαν να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο για να μην έρχονται σε επαφή μαζί της, ενώ γονείς μετέφεραν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία των Σερρών.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr που επικαλείται πηγές από το σχολικό περιβάλλον, πριν από περίπου δύο εβδομάδες εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα, στα μάτια της οποίας είπε ότι είδε τον πατέρα της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Το συγκεκριμένο περιστατικό κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και από τότε άρχισε μια εσωτερική έρευνα για το ιστορικό της.

Διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, το υπουργείο έχει ενημερωθεί για το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών. Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές.

«Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.