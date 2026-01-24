Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο μαθητή

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σέρρες

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα» υποστήριξε ο σύζυγος της διευθύντριας στις Σέρρες, η οποία φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία, ενώ έβαλε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Στην εκπαιδευτικό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο σύζυγος της εκπαιδευτικού ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα» είπε αρχικά ο σύζυγος της καθηγήτριας

«Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Γιατρός κάνει botox μόνο στο μισό πρόσωπό της για να δείξει τι κάνει πραγματικά στο δέρμα – Αποκαλυπτικό βίντεο

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων – Οι απλουστεύσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου – Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:31 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τραυματισμός υπαλλήλου ΕΛΤΑ στο Χαλάνδρι: «Μετά τα “λουκέτα” υπάρχει εκνευρισμός λόγω καθυστερήσεων» λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

«Λόγω του “λουκέτου” στα καταστήματα ΕΛΤΑ υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δ...
18:10 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία

Περιπέτεια με την υγεία της περνάει η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμ...
17:45 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που κινείτο με 146 χλμ/ώρα στην περιφερειακή οδό

Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 34χρον...
16:53 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Νέα βίντεο από την έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O» στα Ιλίσια – Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, αναζητείται η 44χρονη συνεργός τους

Νέα βίντεο από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι