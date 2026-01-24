Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο μαθητή

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα» υποστήριξε ο σύζυγος της διευθύντριας στις Σέρρες, η οποία φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία, ενώ έβαλε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Στην εκπαιδευτικό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο σύζυγος της εκπαιδευτικού ανέφερε πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα» είπε αρχικά ο σύζυγος της καθηγήτριας

«Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα, φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο» πρόσθεσε.