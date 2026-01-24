Σέρρες: Ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε η 60χρονη εκπαιδευτικός από τις Σέρρες που φίμωσε έναν μαθητή της.

Η εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε ότι «φίμωσε» το παιδί με μονωτική ταινία και διέταξε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο μαθητής προκαλούσε φασαρία κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Η διευθύντρια τοποθέτησε μονωτική ταινία στο στόμα του μαθητή και στη συνέχεια ανάγκασε συμμαθητή του θύματος να τον ακινητοποιήσει δένοντας τα χέρια του με χαρτοταινία. Η φιλόλογος που μπήκε στην τάξη την επόμενη ώρα βρήκε τον μαθητή δεμένο και σε κατάσταση σοκ.

Η δικαιοσύνη απέδωσε στην εκπαιδευτικό δύο βαρύτατες κατηγορίες: Παράνομη βία (ποινή 12 μηνών), σωματική βλάβη ανηλίκου (ποινή 18 μηνών).

Η συνολική εκτιτέα ποινή καθορίστηκε στους 24 μήνες (2 έτη), όπως αναφέρει το lionews.gr

«Ήταν συμβολική κίνηση» – Η στάση της κατηγορούμενης

Παρά τις συγκλονιστικές καταθέσεις της μητέρας και της συναδέλφου της, η 60χρονη ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παιχνίδι και αστεϊσμό.

Πρόεδρος: «Εσείς ως εκπαιδευτικός μας λέτε ότι τον φιμώσατε με τη συναίνεση της τάξης;»

Κατηγορούμενη: «Ήταν συμβολική κίνηση… δεν φανταζόμουν ότι θα τους πειράξει».

Η εισαγγελέας κατέρριψε τους ισχυρισμούς περί παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε σωματική βία και προκάλεσε ψυχική βλάβη στον ανήλικο.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν κατηγορηματική, απορρίπτοντας το αίτημα αναστολής της ποινής που υπέβαλε ο δικηγόρος της εκπαιδευτικού. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ορίζοντας το ποσό των 10 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης.

Όπως αποκαλύφθηκε, γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, χωρίς αποτέλεσμα. Υπήρχε ήδη σε εξέλιξη ΕΔΕ για παλαιότερη προβληματική συμπεριφορά. Πολλοί καθηγητές απέφευγαν να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο για να μην έρχονται σε επαφή μαζί της, ενώ γονείς μετέφεραν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία των Σερρών.