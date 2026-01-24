Σέρρες: Νέα στοιχεία για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Έχει ιστορικό καταγγελιών

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την προβληματική, όπως φαίνεται, συμπεριφορά της καθηγήτριας στις Σέρρες η οποία φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία, ενώ έβαλε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr που επικαλείται πηγές από το σχολικό περιβάλλον, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη 60χρονη καθηγήτρια απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία των Σερρών.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα, στα μάτια της οποίας είπε ότι είδε τον πατέρα της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το συγκεκριμένο περιστατικό κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και από τότε άρχισε μια εσωτερική έρευνα για το ιστορικό της.

Τα σημάδια, ωστόσο, πλήθαιναν. Με αποκορύφωμα το χθεσινό περιστατικό, όταν την πρώτη διδακτική ώρα φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα ενός μαθητή ηλικίας 13 ετών, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια, έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Σερρών, η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα.