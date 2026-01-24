Σέρρες: Νέα στοιχεία για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Έχει ιστορικό καταγγελιών

Σύνοψη από το

  • Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για την καθηγήτρια στις Σέρρες η οποία φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία, ενώ έβαλε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που η 60χρονη καθηγήτρια απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς πριν δύο εβδομάδες παρομοίασε αδέσποτη γάτα με τον πατέρα της, κινητοποιώντας εσωτερική έρευνα.
  • Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Σερρών, με την 60χρονη καθηγήτρια να συλλαμβάνεται και να οδηγείται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολείο αίθουσα
Φωτογραφία: Unsplash.com

Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την προβληματική, όπως φαίνεται, συμπεριφορά της καθηγήτριας στις Σέρρες η οποία φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία, ενώ έβαλε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr που επικαλείται πηγές από το σχολικό περιβάλλον, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη 60χρονη καθηγήτρια απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και κατ’ επέκταση την τοπική κοινωνία των Σερρών.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες εντόπισε στο προαύλιο του σχολείου μια αδέσποτη γάτα, στα μάτια της οποίας είπε ότι είδε τον πατέρα της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το συγκεκριμένο περιστατικό κινητοποίησε την εκπαιδευτική κοινότητα και από τότε άρχισε μια εσωτερική έρευνα για το ιστορικό της.

Τα σημάδια, ωστόσο, πλήθαιναν. Με αποκορύφωμα το χθεσινό περιστατικό, όταν την πρώτη διδακτική ώρα φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία το στόμα ενός μαθητή ηλικίας 13 ετών, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια, έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια Σερρών, η 60χρονη καθηγήτρια συνελήφθη και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – Προειδοποιήσεις για χαλάρωση των μέτρων

Τρία νέα ψηφιακά «όπλα» για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανοίγουν δρόμο για νέες ελαφρύνσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:56 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα – Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εν...
12:55 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Νέα ένταση στα Βορίζια, στο χωριό όπου είχε σημειωθεί το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με τ...
12:40 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο με τραυματία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα ...
12:24 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Μαθητές από το ΓΕΛ Μαραθώνα έσωσαν δύο ηλικιωμένους από φλεγόμενο διαμέρισμα

Υπέροχο παράδειγμα ανθρωπιάς αλλά και γενναιότητας σε περιστατικό με πρωταγωνιστές μαθητές του...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι