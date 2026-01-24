Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα – Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο ενόψει της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, θίγοντας κρίσιμα ζητήματα.
  • Χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «επεκτατικό» και «απολύτως σατανικό», τονίζοντας ότι είναι «αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων, εθισμένων στο όπιο της εξουσίας».
  • Στον απόηχο της επίθεσης από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει πως «δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα» και διαμηνύει: «Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες…».
Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενόψει της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ρωσικές κατηγορίες σε βάρος του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Ερντογάν και τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή. Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας χαρακτήρισε επεκτατικό τον πόλεμο στην Ουκρανία και απάντησε στη Μόσχα λέγοντας πως «δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα».

«Όχι, λοιπόν, δεν είναι ιερός, είναι επεκτατικός ο πόλεμός τους, είναι απολύτως σατανικός, αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων, εθισμένων στο όπιο της εξουσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, τονίζει στα “Νέα Σαββατοκύριακο”.

Στον απόηχο της επίθεσης που δέχθηκε πρόσφατα, τόσο ο ίδιος όσο και το Πατριαρχείο, από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει πως δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα.

«Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο σχεδιάζουν», διαμηνύει.

