Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Δεν φοβάμαι τη ρωσική προπαγάνδα – Επεκτατικός ο πόλεμος στην Ουκρανία

Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΝΕΑ» Σαββατοκύριακο έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενόψει της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ρωσικές κατηγορίες σε βάρος του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Ερντογάν και τους χριστιανούς στη Μέση Ανατολή. Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας χαρακτήρισε επεκτατικό τον πόλεμο στην Ουκρανία και απάντησε στη Μόσχα λέγοντας πως «δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα».

«Όχι, λοιπόν, δεν είναι ιερός, είναι επεκτατικός ο πόλεμός τους, είναι απολύτως σατανικός, αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων, εθισμένων στο όπιο της εξουσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, τονίζει στα “Νέα Σαββατοκύριακο”.

Στον απόηχο της επίθεσης που δέχθηκε πρόσφατα, τόσο ο ίδιος όσο και το Πατριαρχείο, από τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει πως δεν φοβάται τη ρωσική προπαγάνδα.

«Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο σχεδιάζουν», διαμηνύει.