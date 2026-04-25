Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ, άνοδος του ΠΑΣΟΚ – Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Κάλπη

Aπώλειες για τη ΝΔ, και ταυτόχρονη, αλλά μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ, όπως και αύξηση των αναποφάσιστων, καταγράφονται στη νέα δημοσκόπηση της GPO.

Αναλυτικά, στην πανελλαδική μέτρηση για την εφημερίδα Παραπολιτικά, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ κινείται στο 29,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 15,9%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,2% με το ΚΚΕ σε απόσταση αναπνοής στο 10%. Η Πλεύση είναι στο 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,9%.

Εκτός Βουλής, σύμφωνα πάντα με τη GPO, μένουν Νίκη, Φωνή Λογικής, Μέρα25, Νέα Αριστερά και Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ κινείται στο 23,8%, από 26,1% που συγκέντρωνε στη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Μάρτιο, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 2,3%.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μικρή άνοδο από 11,4% στο 12,8%, ενώ πέφτει λίγο και η Ελληνική Λύση που παραμένει όμως στην τρίτη θέση με 8,2% (έναντι 8,8%). Ακολουθεί το ΚΚΕ με 8%. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες 1,1 μονάδων και κινείται στο 6,9%.

Σημαντικό είναι ότι αυξάνονται οι αναποφάσιστοι από 15,3% στο 17,2%, όπως και όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα (8% από 7,3%).

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8% (Μάρ. 26,1% Φεβ. 24,9%)
ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (4,6% 4,6%)
ΠΑΣΟΚ 12,8% (11,4%, 10,9%)
Ελληνική Λύση 8,2% (8,8% 9%)
ΚΚΕ 8% (7,8% 7,6%)

«Νίκη» 2% (1,6% 1,8%)
Πλεύση Ελευθερίας 6,9% (8% 9,2%)
Φωνή Λογικής 2,2% (2,1% 1,9%)
ΜέΡΑ25 1,5% (2,1% 2,1%)
Νέα Αριστερά 1,3% (1,8% 1,8%)
∆ηµοκράτες 0,9% (1,5% 1,7%)
Άλλο 8% (7,3% 7,1%)
Αναποφάσιστοι 17,2% (15,3% 16%)
Λευκό & Ακυρο 2,5% (1,6% 1,4%)

