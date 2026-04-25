Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: «Της έχω στείλει μήνυμα και δεν μου απάντησε – Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό»

Ελένη Φλισκουνάκη

Γρηγόρης Γκουντάρας
Καλεσμένοι στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία είχε συνεργαστεί αρκετά χρόνια και είχαν φιλικές σχέσεις, ωστόσο πλέον δεν είναι κοντά.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για την Κατερίνα Καινούργιου, ο Γρηγόρης Γκουντάρας απάντησε: «Είναι μια περίεργη συνθήκη. Χωρίσαμε. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω να πω πράγματα που μπορεί και να παρεξηγηθούν. Εδώ είπα μία αλήθεια τηλεοπτική και με έκανε μπλοκ η Κατερίνα και στεναχωρήθηκα γιατί λέω “ρε παιδί μου, τι είπα;”. Έδωσε μία συνέντευξη η Κατερίνα, ενώ εμένα όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν τηλέφωνο, δεν είχα δουλειά, για να σχολιάσω…». 

«Να της πω να της ζήσει η κορούλα της. Πόσο χαίρομαι, ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου. Εννοείται ότι της έχω στείλει μήνυμα, και δεν μου απάντησε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή εγώ πραγματικά, η Ναταλί το ξέρει, χάρηκα για την Κατερίνα. Την νοιαζόμουν. Δεν με νοιάζει το επαγγελματικό, εγώ είμαι και λίγο περίεργος. Δεν είναι όλα δουλειά, είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις, να τον βλέπεις τον άλλον καλά, να είναι ευτυχισμένος. Την νοιαζόμουν!», συνέχισε.

«Δεν είναι παρεξήγηση, με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα»

Επιπλέον, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είπε: «Ενώ εμένα όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν για να μιλήσω, τι έγινε με την Κατερίνα, καταλαβαίνεις, αυτό που κάνουν όλες οι εκπομπές, δεν μίλησα ποτέ και πουθενά.

Έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα και είπε ότι πρωταρχικό μέλημά μου ήταν να κάνω εκπομπή με τη γυναίκα μου τη Ναταλί, χωρίς να πει καν το όνομά της, ενώ δεν ισχύει αυτό. Ενώ εγώ ήμουν άνεργος, ρώτα και τον Νίκο Κοκλώνη και τον Θέμη Μάλλη, μέχρι τον Οκτώβριο». 

«Η Κατερίνα που ήμασταν πέντε χρόνια μαζί, ξέρει πώς λειτουργώ ως άνθρωπος, πόσο ψηλά έχω κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο και να την αφήσω. Ποτέ! Εγώ είμαι στην Barking Well με τον Νίκο Κοκλώνη και αποφάσισα να παραμείνω. Δεν είναι παρεξήγηση, με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα. Ήξερε πολύ καλά ποια είναι η δική μου απόφαση. Αυτό μου έκανε εντύπωση και για αυτό το είπαμε τηλεοπτικά ότι δεν ισχύει και μετά με έκανε μπλοκ», πρόσθεσε.

