Φιλαρέτη Κομνηνού για τη μητρότητα: «Ήρθε ξαφνικά και κάναμε μία αγκαλιά και πορευτήκαμε»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη έδωσε η Φιλαρέτη Κομνηνού.

Φιλαρέτη Κομνηνού: Ένα γερό χαστούκι ήταν όταν ανακάλυψα μια απιστία

Μιλώντας για τη μητρότητα, η Φιλαρέτη Κομνηνού ανέφερε πως: «Αυτό ήρθε ξαφνικά στη ζωή μου. Ήταν ένας έρωτας μεγάλος με τον Αργύρη, ήμουν πολύ μικρή για να σκέφτομαι εγκυμοσύνη, γέννα και παιδί. Ήρθε ξαφνικά και κάναμε μία αγκαλιά και πορευτήκαμε. Το παιδί μας, το αγόρι μας, τον Γιώργο».

Όταν ρωτήθηκε για το αν δεν σκέφτηκε καθόλου την καριέρα της τότε, απάντησε: «Άντε καλέ τώρα. Όχι! Καθόλου. Ύστερα ήμουν και στην αρχή πολύ της σχέσης μου με το θέατρο. Ούτε κατά διάνοια».

Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός είναι μητέρα του επίσης καλλιτέχνη Γιώργου Παπαγεωργίου, τον οποίο έφερε στον κόσμο τον Απρίλιο του 1981, όταν η ίδια ήταν μόλις 22 ετών.

Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι στο μέλλον θα ζούμε τουλάχιστον 1000 χρόνια – Τι προτείνει να κάνουμε για μακροζωία

Χοληστερίνη: Μπορεί να μειωθεί χωρίς φάρμακα; Πόσες εβδομάδες χρειάζονται

Από το Ορμούζ στην Ελλάδα: Η κρίση ανέδειξε τη σημασία της κρουαζιέρας

Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου – Οι νέοι κωδικοί

Τα 4 ζώδια που δίνουν υπερβολικά πολλές δεύτερες ευκαιρίες – «Η σύγκρουση είναι κομμάτι της ζωής»

Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος μας αρχίσει να πεθαίνει; Οι «αστροαρχαιολόγοι» απαντούν
περισσότερα
10:40 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση μετά τη συναυλία στη Βουλγαρία και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Μία μεγάλη συναυλία έδωσε η Δέσποινα Βανδή στη Βουλγαρία. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκ...
10:19 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Η τρυφερή φωτογραφία με την γιαγιά της – «Καφές με την αγάπη μου»

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί φέτος να μην εμφανίζεται στην μικρή οθόνη, ωστόσο επικοινωνεί τακτικά με...
08:45 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Τζάστιν Μπίμπερ: Πήγε για ψάρεμα με τον σχεδόν δύο ετών γιο του

Ο Τζάστιν Μπίμπερ είναι από τις περιπτώσεις των καλλιτεχνών που έχουν μεγαλώσει μπροστά στα φώ...
07:49 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Χρήστος Σαπουντζής: «Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών και άθεων – Είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε ετών»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου ο Χρήστος...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»