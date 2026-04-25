Φιντάν: Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ μετά την ειρηνευτική συμφωνία

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
(AP Photo/Asghar Besharati)

Η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων στο Στενό του Ορμούζ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε εργασία αποναρκοθέτησης θα πραγματοποιηθεί από τεχνική ομάδα από διάφορες χώρες και ότι η Τουρκία δεν θα έχει «κανένα πρόβλημα» να συμμετάσχει.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσαν να επιλυθούν στον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι στο μέλλον θα ζούμε τουλάχιστον 1000 χρόνια – Τι προτείνει να κάνουμε για μακροζωία

Χοληστερίνη: Μπορεί να μειωθεί χωρίς φάρμακα; Πόσες εβδομάδες χρειάζονται

Από το Ορμούζ στην Ελλάδα: Η κρίση ανέδειξε τη σημασία της κρουαζιέρας

Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου – Οι νέοι κωδικοί

Τα 4 ζώδια που δίνουν υπερβολικά πολλές δεύτερες ευκαιρίες – «Η σύγκρουση είναι κομμάτι της ζωής»

Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος μας αρχίσει να πεθαίνει; Οι «αστροαρχαιολόγοι» απαντούν
περισσότερα
11:14 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 150χλμ/ώρα

Στη Θεσσαλονίκη, ένας 35χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη αργά το βράδυ, καθώς κινούνταν με ταχύ...
10:58 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν 240 υπόπτους σε επιδρομές σε δύο επαρχίες

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι αξιωματούχοι του συνέλαβαν...
09:50 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Βίντεο: Ουρακοτάγκος της Σουμάτρας χρησιμοποίησε γέφυρα για να διασχίσει τον δρόμο για πρώτη φορά

Ο ουρακοτάγκος της Σουμάτρας, που είναι απειλούμενος με εξαφάνιση, βιντεοσκοπήθηκε για πρώτη φ...
08:26 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Σεργκέι Λαβρόφ για τις ΗΠΑ: «Ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία»

Την κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε σε συνέντευξή του στη ρωσική δημόσια τηλεόραση, ο Σεργκέι Λαβ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»