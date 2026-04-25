Φιντάν: Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ μετά την ειρηνευτική συμφωνία

Η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων στο Στενό του Ορμούζ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε εργασία αποναρκοθέτησης θα πραγματοποιηθεί από τεχνική ομάδα από διάφορες χώρες και ότι η Τουρκία δεν θα έχει «κανένα πρόβλημα» να συμμετάσχει.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσαν να επιλυθούν στον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.