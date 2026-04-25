Ολυμπιακός: Sold out μέσα σε 55 λεπτά οι αναμετρήσεις με την Μονακό

Ούτε για μία ώρα δεν έμειναν διαθέσιμα τα εισιτήρια της πρώτης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό για τα playoffs της Ευρωλίγκας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» φιλαθλοι τα έκαναν ανάρπαστα μέσα σε 55 λεπτά.

Ο Γιώργος Μαρτζώκας και οι παίκτες του έχουν ως στόχο την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο αφού οι διοικούντες τον Ολυμπιακό ανακοίνωσαν sold out και για τις πρώτες δύο αναμετρήσεις (σ.σ. 28/4, 21:00 και 30/4, 21:00).

«Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν! Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί! Με την βοήθεια της @Piraeus_Bank «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final 4!», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

