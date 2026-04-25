Ναυάγιο 2.000 ετών αποκαλύπτει πώς διατηρούσαν τα πλοία τους αδιάβροχα – Οι άγνωστες διαδρομές της αρχαιότητας

Ένα βυθισμένο σκαρί στην Αδριατική γίνεται ο “χρονοταξιδιώτης” που μας μεταφέρει 2.200 χρόνια πίσω, στην καρδιά της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Μέσα από μια πρωτοποριακή επιστημονική ανάλυση, οι ερευνητές κατάφεραν να “διαβάσουν” τα σημάδια της φθοράς και των επισκευών πάνω στο ξύλινο κύτος του πλοίου, σαν να ξεφυλλίζουν το βιβλίο συντήρησής του.

Τα ευρήματα δεν αποκαλύπτουν μόνο την ανθεκτικότητα των αρχαίων πλοίων, αλλά χαρτογραφούν με ακρίβεια τις άγνωστες διαδρομές και τα λιμάνια όπου οι Ρωμαίοι ναυτικοί αναζητούσαν καταφύγιο και τεχνική βοήθεια.

Γάλλοι και Κροάτες ερευνητές αναλύουν τα στρώματα πίσσας και κεριού μέλισσας από το ναυάγιο Ilovik-Paržine 1, που βρίσκεται στα ανοικτά των σημερινών ακτών της Κροατίας, και καταφέρνουν να ανασυνθέσουν τις διαδρομές συντήρησης του πλοίου μέσω των κόκκων γύρης που διατηρήθηκαν μέσα στις επιστρώσεις.

Η μελέτη των οργανικών στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνταν στην ιστορική ναυπηγική έχει λάβει ελάχιστη προσοχή από την αρχαιολογία, παρόλο που αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της αξιοπλοΐας κάθε σκάφους που εκτίθεται στο θαλασσινό νερό και στους θαλάσσιους οργανισμούς.

Το “βιογραφικό” ενός πλοίου γραμμένο σε πίσσα και κερί

Μια επιστημονική ομάδα από τη Γαλλία και την Κροατία εξέτασε τώρα τις προστατευτικές επιστρώσεις του ρωμαϊκού ναυαγίου της Ρεπουμπλικανικής περιόδου, γνωστού ως Ilovik-Paržine 1, το οποίο βυθίστηκε πριν από περίπου 2.200 χρόνια στα ανοικτά των ακτών της σημερινής Κροατίας.

Μέσω αναλύσεων γύρης και μοριακών εξετάσεων, κατάφερε να προσδιορίσει όχι μόνο τη σύνθεση αυτών των επιστρώσεων, αλλά και τη χαρακτηριστική βλάστηση των διαφόρων τοπίων όπου το πλοίο κατασκευάστηκε και στη συνέχεια επισκευάστηκε κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας.

Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 2016 και έκτοτε το σκάφος και το φορτίο του έχουν εξεταστεί επανειλημμένα, όμως η εργασία που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Materials αποτελεί την πρώτη έρευνα που συνδυάζει αναλύσεις γύρης και μοριακές εξετάσεις για να προσδιορίσει την επίστρωση του κύτους και τη βλάστηση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της εφαρμογής της.

Η μελέτη αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Υποβρύχιας Αρχαιολογίας του Κροατικού Ινστιτούτου Συντήρησης και του προγράμματος ADRIBOATS του Κέντρου Camille Jullian στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille της Γαλλίας.

Πέρα από το ξύλο: Τα οργανικά υλικά που κρατούσαν τα πλοία ζωντανά

Στην αρχαιολογία δίνεται ελάχιστη προσοχή στα οργανικά στεγανωτικά υλικά, εξήγησε η Δρ. Armelle Charrié, κύρια συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια αρχαιομετρίας στο Εργαστήριο Φασματομετρίας Μαζας, Αλληλεπιδράσεων και Συστημάτων στο Στρασβούργο.

Ωστόσο, αυτά είναι απαραίτητα για τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα ή στα ποτάμια και αποτελούν αληθινούς μάρτυρες των ναυτικών τεχνολογιών του παρελθόντος.

Το “DNA” της βλάστησης: Πώς η γύρη πρόδωσε τα λιμάνια των επισκευών

Η επιστήμονας διευκρίνισε ότι, κατά τη μελέτη των επιστρώσεων, εντόπισαν δύο διαφορετικούς τύπους σε αυτό το σκάφος: έναν κατασκευασμένο από πευκόπισσα (γνωστή και ως πίσσα) και έναν άλλον που αποτελούνταν από μείγμα πευκόπισσας και κεριού μέλισσας.

Μοριακά αποτυπώματα: Η φασματομετρία μάζας αποκαλύπτει τη συνταγή της στεγάνωσης

Η ανάλυση της γύρης που βρέθηκε στην επίστρωση επέτρεψε τον προσδιορισμό των φυτικών ειδών που υπήρχαν στο άμεσο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή των επισκευών του πλοίου, πρόσθεσε η Charrié.

Για να εξετάσουν τα δείγματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν δομικές, μοριακές και παλυνολογικές (γύρης) αναλύσεις χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η φασματομετρία μάζας, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση άγνωστων συστατικών σε ένα οργανικό μείγμα.

Από συνολικά δέκα δείγματα επιστρώσεων, η ομάδα αναγνώρισε τη βιολογική προέλευση των φυσικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν μέσω της ανάλυσης του “μοριακού τους αποτυπώματος”.

Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε μόρια χαρακτηριστικά των πεύκων, υποδεικνύοντας ότι το κύριο συστατικό όλων των δειγμάτων ήταν θερμαινόμενη ρητίνη κωνοφόρων ή πίσσα κωνοφόρων.

Ωστόσο, ένα από τα δείγματα αποκάλυψε ότι τουλάχιστον ένα μέρος της επίστρωσης είχε διαφορετική σύνθεση υλικών:

Κερί μέλισσας και πίσσα. Αυτό το μείγμα, γνωστό στους Έλληνες ναυπηγούς ως ζώπισσα, βελτιώνει την ελαστικότητα του συγκολλητικού υλικού και είναι ευκολότερο στην εφαρμογή όταν είναι ζεστό.

Έτσι, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σκάφος έφερε δύο διαφορετικούς τύπους επίστρωσης σε διαφορετικά τμήματα του κύτους.

Η κολλώδης φύση της πίσσας της επιτρέπει να παγιδεύει και να διατηρεί τη γύρη από το γύρω τοπίο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της. Η ανάλυση αυτών των κόκκων και της αντίστοιχης σχετικής αφθονίας τους επέτρεψε στους ερευνητές να περιορίσουν τις πιθανές περιοχές όπου η πίσσα θα μπορούσε να είχε παραχθεί και να είχε επαναχρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια διαδοχικών επισκευών.

Μια ολόκληρη Μεσόγειος παγιδευμένη σε λίγες σταγόνες πίσσας

Η γύρη που εξήχθη από τα δείγματα της επίστρωσης του Ilovik-Paržine 1 αντικατόπτριζε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων. Μεταξύ των τοπίων που ταυτοποιήθηκαν ήταν εκείνα που χαρακτηρίζουν τις μεσογειακές και αδριατικές ακτές και κοιλάδες, με δάση βελανιδιάς και πεύκου, καθώς και μακία βλάστηση —ένας τύπος μεσογειακών θάμνων— όπου φύονται ελιές και φουντουκιές.

Η παρουσία κλήθρας και μελιάς υποδεικνύει βλάστηση που αναπτύσσεται κοντά σε όχθες ποταμών και θαλασσών, η οποία συναντάται τόσο κατά μήκος των ακτών όσο και σε κοντινές ηπειρωτικές περιοχές.

Το έλατο και η οξιά εμφανίστηκαν επίσης σε μικρά ποσοστά, αποτελώντας βλάστηση τυπική για ορεινές περιοχές και χαρακτηριστική των βορειοανατολικών ακτών της Αδριατικής, όπου οι οροσειρές της Ιστρίας και της Δαλματίας βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Τα ευρήματα της ομάδας έδειξαν επίσης ότι το σκάφος πιθανότατα δέχθηκε από τέσσερις έως πέντε διαφορετικές δόσεις επίστρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Η πρύμνη και το κεντρικό τμήμα του πλοίου καλύπτονταν με τον ίδιο τύπο επίστρωσης, ενώ στην πλώρη εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές παρτίδες.

Αυτή η κατανομή υποδηλώνει ότι το πλοίο επισκευαζόταν διαδοχικά χρησιμοποιώντας υλικά που προέρχονταν από διάφορες τοποθεσίες της Μεσογείου, ενισχύοντας την υπόθεση ότι το σκάφος έκανε πολλαπλές στάσεις σε διαφορετικά λιμάνια ή ναυπηγεία.

Προηγούμενη έρευνα βασισμένη στο έρμα του πλοίου είχε προσδιορίσει το Brundisium —το σημερινό Μπρίντιζι— στη νοτιοανατολική ακτή της Ιταλίας ως το σημείο ναυπήγησης του σκάφους.

Η ανάλυση της γύρης υποδηλώνει επίσης ότι ορισμένες από τις επιστρώσεις εφαρμόστηκαν σε κοντινή απόσταση από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ωστόσο, άλλα στρώματα επικάλυψης ενδέχεται να εφαρμόστηκαν στις βορειοανατολικές ακτές της Αδριατικής, στην ίδια περιοχή όπου ανακαλύφθηκε το ναυάγιο.

Αυτός ο συνδυασμός στοιχείων επιτρέπει στους επιστήμονες να ιχνηλατήσουν μια διαδρομή συντήρησης που συνδέει και τις δύο πλευρές της Αδριατικής Θάλασσας, αναδεικνύοντας τις κινήσεις του πλοίου πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες.

Αν και μπορεί να φαίνεται προφανές ότι τα πλοία που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων χρειάζονται επισκευές, δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί, κατέληξε η Charrié.

Η γύρη αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη για τον εντοπισμό διαφορετικών επιστρώσεων, σε περιπτώσεις όπου τα μοριακά προφίλ ήταν πανομοιότυπα.

Η γύρη ως “GPS”: Αποδεικνύοντας τις στάσεις ενός πλοίου 2.200 ετών

Η ερευνήτρια τόνισε επίσης ότι ορισμένες περιοχές της Αδριατικής έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ώθησαν τους τοπικούς πληθυσμούς να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο ρυθμό ναυπηγικής, και ότι μόνο μελέτες όπως αυτή προσφέρουν μια συνολική εικόνα αυτών των παραδόσεων, οι οποίες μαρτυρούν γνήσια τεχνογνωσία και ποικίλες πρακτικές.

Η εργασία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στη μελέτη των μη ξύλινων υλικών που χρησιμοποιούνται στην ιστορική ναυπηγική, έναν τομέα παραδοσιακά υποτιμημένο, παρά το γεγονός ότι η στεγανοποίηση του κύτους αποτελούσε διαρκή ανησυχία για τους ναυτικούς από τότε που ο άνθρωπος επιχείρησε τα πρώτα θαλάσσια ταξίδια.

Η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα σκάφη ήταν ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό και μπορούσαν να αντέξουν την επίθεση μικροοργανισμών ή θαλάσσιων σκουληκιών, οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνικών επίστρωσης οι οποίες, όπως αποδεικνύει το ναυάγιο Ilovik-Paržine 1, αντανακλούν τεχνικές ανταλλαγές και ποικίλες τοπικές παραδόσεις σε ολόκληρη τη μεσογειακή λεκάνη.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, η οποία συνδυάζει τον μοριακό προσδιορισμό των ουσιών με την ανάλυση της γύρης των κόκκων που παγιδεύτηκαν στην πίσσα, ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη και άλλων ναυαγίων και για την ανασύνθεση των διαδρομών συντήρησης και επισκευής των αρχαίων πλοίων, πέρα από τα περιορισμένα δεδομένα που παρέχουν τα ξύλινα κατάλοιπα και τα φορτία.