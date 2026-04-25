Νταντάδες της Γειτονιάς: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα του προγράμματος – Όσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και τα ποσά

Μεθαύριο, Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026 θα βγει στον «αέρα» το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μέσω του οποίου θα αρχίσει η εγγραφή επιμελητών και επιμελητών από ολόκληρη τη χώρα στο Μητρώο του.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027» και αφορά επαγγελματίες, ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος (όπως παππούδες και γιαγιάδες) αλλά και φοιτήτριες που επιθυμούν να φυλάσσουν και να φροντίσουν βρέφη ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών οικογενειών.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, όσοι εγγράφονται στο ειδικό μητρώο του προγράμματος θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και όσοι επιλεγούν θα λάβουν μηνιαίο voucher αξίας 300 ευρώ ή 500 ευρώ ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης.

Η εγγραφή

Οι επιμελητές για να εγγραφούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Η αίτηση

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα https://ntantades.gov.gr/index και να κλικάρουν στο «Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών».

πλατφόρμα να κλικάρουν στο «Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών». Και μετά θα πρέπει να γράψουν το Ονοματεπώνυμο τους και τους κωδικούς του taxisnet.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr πως η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των επιμελητών αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και δεν προβλέπεται να κλείσει το διάστημα αυτό.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν από τους υποψήφιους επιμελητές κατά την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις.

Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ ή άλλο έγγραφο σε ισχύ, που πιστοποιεί τη νομιμότητα διαμονής και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους πολίτες τρίτων χωρών, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, τους ομογενείς και τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ.

Αντίγραφο τίτλου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικότητας βοηθού βρεφονηπιοκόμων επιπέδου 4, Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων, Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας, βοηθών γενικής βρεφονηπιοκομίας επιπέδου 4, ή αντίγραφο τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ ειδικότητας βοηθού βρεφονηπιοκόμου επιπέδου 3, ή αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ειδικότητας προσχολικής αγωγής ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης, βοηθού βρεφονηπιοκόμων, βοηθού παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ή αντίγραφο τίτλου ΑΕΙ/ΤΕΙ αγωγής και φροντίδας στη πρώιμη παιδική ηλικία, προσχολικής αγωγής, ή πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και του ΠΙΚΠΑ Ιωαννίνων, ή ισότιμων όλων αυτών τίτλων ανά περίπτωση.

Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από:

-δημόσια δομή υγείας

-ή συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΠΥ

-ή πιστοποιημένων στον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών, ειδικότητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική του υγεία, δερματολόγου για τον έλεγχο μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και παθολόγου

-ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά, με παρακολούθηση σε θεωρητικό και πρακτικό σκέλος . Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών που περιλαμβάνουν ενότητα, πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά απαλλάσσονται από την προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού, εφόσον προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη ενότητα.

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 για αλλοδαπούς που δεν είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή σε περίπτωση πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής του αιτούντος που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του για οποιοδήποτε κακούργημα, για αδικήματα που επισύρουν ή ισοδύναμο έγγραφο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

Πιστοποιητικό περί μη δίωξης ως φυγόποινο ή φυγόδικο από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής του αιτούντος, που να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο περιεχόμενο:

Επιπλέον επισημαίνεται πως σε περίπτωση που η φύλαξη του παιδιού πρόκειται να γίνει στην οικία της επιμελήτριας ή του επιμελητή απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά και για τα ενήλικα πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους.

Η αυτοπροβολή

Θα υπάρξει ένα πεδίο, όπου υποψήφιος θα πρέπει να βάλει μια πρόσφατη φωτογραφία και οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί πως είναι χρήσιμη για τους γονείς που ενδιαφέρονται να προσλάβουν επιμελητή ή επιμελήτρια. Διευκρινίζεται πως είναι προαιρετικό ο υποψήφιος επιμελητής να επισυνάψει το βιογραφικό του, ωστόσο υποχρεούται να αναφέρει τις ημέρες και τι ώρες διαθεσιμότητας για απασχόληση.

Οι όροι

Ο υποψήφιος επιμελητής πατά «Συνέχεια» και μετά αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος που αναγράφονται στο site .

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το enikonomia.gr αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, ύστερα από τη ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Αναλυτικά:

Ωφελούμενοι

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο , που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών

κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί , με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο , που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργες,

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες σε σχολές ανώτερης και ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) της ημεδαπής, καθώς και καταρτιζόμενες σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω περιπτώσεις,

πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα ενός ωφελούμενου:

με 1 παιδί δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ

με 2 παιδιά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ

Ωστόσο δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια για ωφελούμενους/ες με 3 και άνω παιδιά

Τα ποσά

Oι επιμελητές του προγράμματος θα λάβουν vouchers αξίας :

είτε 500 ευρώ μηνιαίως για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών . Αυτό αφορά το ωφελούμενο πρόσωπο που θα εργαστεί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος/η,

είτε 300 ευρώ μηνιαίως για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών. Αυτό αφορά το ωφελούμενο πρόσωπο που θα εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή είναι φοιτήτρια ή σπουδάστρια, ή είναι εγγεγραμμένο/η ως άνεργο/η στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ ή λαμβάνει, μέσω άλλης δράσης, αξία τοποθέτησης (voucher) για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Διευκρινίζεται πως το ανώτατο μηνιαίο ποσό voucher που μπορεί να λάβει ένας επιμελητής είναι 1.500 ευρώ με την προϋπόθεση ότι θα προσέχει 3 παιδιά μιας οικογένειας και θα εργαστεί με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ακόμη επισημαίνεται πως για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο του Προγράμματος θα πρέπει: