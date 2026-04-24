ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Εύη Κατσώλη

Το συνολικό ποσό των 228,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 18 Απριλίου 2026 η ΑΑΔΕ σε 148.389 μοναδικούς δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων.

Μέσω των συμψηφισμών, η ΑΑΔΕ ανέκτησε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες, επιστρέφοντας παράλληλα περίπου 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό δημοσιονομικό όφελος άνω των 600 χιλ. ευρώ, χωρίς πρόσθετο διοικητικό κόστος.

Οι πληρωμές

Η μηνιαία εξέλιξη των πληρωμών αποτυπώνει τη μετάβασή τους σε κανονική ροή μέσα από διαδικασία ελέγχων:

  • Τον Ιανουάριο δόθηκαν 27,3 εκατ. ευρώ σε 17.612 μοναδικούς δικαιούχους
  • Τον Φεβρουάριο καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 154 μοναδικούς δικαιούχους
  • Τον Μάρτιο χορηγήθηκαν 2 εκατ. ευρώ σε 169 μοναδικούς δικαιούχους
  • Τον Απρίλιο (έως 18/04) καταβλήθηκαν 226,2 εκατ. ευρώ σε 144.196 μοναδικούς δικαιούχους

Ιδιαίτερα τον Απρίλιο, καλύφθηκε μεγάλος όγκος πληρωμών (87,5% επί του συνόλου από την αρχή του έτους) και έγιναν 1,2 εκατ. ευρώ ανακτήσεις και σχεδόν 500 χιλ. ευρώ επιστροφές, μέσω συμψηφισμών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πληρωμή για ενισχύσεις προηγούμενων ετών και η ενεργοποίηση νέων πληρωμών. Ειδικότερα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για τα έτη 2016 και 2017, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση πληρωμών για το 2026 και συνεχίζονται οι πληρωμές για το 2025.

Οι πληρωμές από αρχής του έτους περιλαμβάνουν ενισχύσεις βασικών καθεστώτων, καθώς και ειδικές κατηγορίες, όπως ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές, νέους γεωργούς και μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών πληρωμών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ ενισχύσεων καταβάλλεται στους πραγματικούς δικαιούχους.

 

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
18:31 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Βίντεο Μαρινάκη στο TikTok για τα νέα μέτρα: «Χωρίς να πανηγυρίζουμε, γυρίζουμε σταδιακά στην κοινωνία όσα στερήθηκε»

«500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι είναι αυτά που μπορούμε επιπλέον να δώσουμε πίσω...
19:48 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 6 νεκροί και 59 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περ...
12:43 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξαν τις ακτές – Αναφορές για «ανθρώπινες απώλειες και ζημιές»

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός της Ιαπωνίας, με την Πρωθυπουργό να συγκ...
00:24 , Τετάρτη 15 Απριλίου 2026

Champions League: Ολοκλήρωσε την έκπληξη η Ατλέτικο πετώντας εκτός ημιτελικών την Μπαρτσελόνα – «Καθάρισε» με 0-2 η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ

Παρά την ήττα της με 1-2 από την Μπαρτσελόνα η Ατλέτικο προκρίθηκε στους «4» του Champions Lea...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»