ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό των 228,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 18 Απριλίου 2026 η ΑΑΔΕ σε 148.389 μοναδικούς δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων.

Μέσω των συμψηφισμών, η ΑΑΔΕ ανέκτησε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες, επιστρέφοντας παράλληλα περίπου 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό δημοσιονομικό όφελος άνω των 600 χιλ. ευρώ, χωρίς πρόσθετο διοικητικό κόστος.

Οι πληρωμές

Η μηνιαία εξέλιξη των πληρωμών αποτυπώνει τη μετάβασή τους σε κανονική ροή μέσα από διαδικασία ελέγχων:

Τον Ιανουάριο δόθηκαν 27,3 εκατ. ευρώ σε 17.612 μοναδικούς δικαιούχους

Τον Φεβρουάριο καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 154 μοναδικούς δικαιούχους

Τον Μάρτιο χορηγήθηκαν 2 εκατ. ευρώ σε 169 μοναδικούς δικαιούχους

Τον Απρίλιο (έως 18/04) καταβλήθηκαν 226,2 εκατ. ευρώ σε 144.196 μοναδικούς δικαιούχους

Ιδιαίτερα τον Απρίλιο, καλύφθηκε μεγάλος όγκος πληρωμών (87,5% επί του συνόλου από την αρχή του έτους) και έγιναν 1,2 εκατ. ευρώ ανακτήσεις και σχεδόν 500 χιλ. ευρώ επιστροφές, μέσω συμψηφισμών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η πληρωμή για ενισχύσεις προηγούμενων ετών και η ενεργοποίηση νέων πληρωμών. Ειδικότερα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές για τα έτη 2016 και 2017, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση πληρωμών για το 2026 και συνεχίζονται οι πληρωμές για το 2025.

Οι πληρωμές από αρχής του έτους περιλαμβάνουν ενισχύσεις βασικών καθεστώτων, καθώς και ειδικές κατηγορίες, όπως ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές, νέους γεωργούς και μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών πληρωμών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ ενισχύσεων καταβάλλεται στους πραγματικούς δικαιούχους.