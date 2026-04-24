Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος μαθητής που είχε σουγιά σε σχολική εκδρομή

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

αστυνομικοί ΔΙΑΣ

Στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (23/04) στα Ιωάννινα, καθώς βρέθηκε πάνω του ένας σουγιάς συνολικού μήκους 16 εκατοστών, κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Όλα συνέβησαν έπειτα από σχετική καταγγελία που έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ., για νεαρό που έφερε αιχμηρό αντικείμενο ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους που έκαναν ακόμη την βόλτα τους στην πλατεία Μαβίλη.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανήλικο και σε έλεγχο που ακολούθησε, βρήκαν στην κατοχή του έναν σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο 15χρονος βρισκόταν στα Ιωάννινα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής από περιοχή του νομού Μαγνησίας.

Τη δικογραφία ανέλαβε το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ο 15χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
περισσότερα
18:46 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Σοκ με την αυτοκτονία 30χρονης νοσηλεύτριας – Συγκινεί το «αντίο» των συναδέλφων της

Η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου θρηνεί την αυτοκτονία 30χρονης νοσηλεύτριας η οποία εργαζόταν ...
18:39 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης, νεκρός ένας 74χρονος – Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο νησί

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προγραμματίζει να επισκεφτεί τη Ζάκυνθο, μετά τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης κα...
18:20 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης για την εισα...
17:48 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ντεραπάρισε αυτοκίνητο, τραυματίστηκε μία γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο με μία τραυματία συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (24/04) στη Θεσσαλονίκη, ότα...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»