Βρετανία προς ΗΠΑ: «Αδιαπραγμάτευτη η κυριαρχία μας στα Φώκλαντ» παρά τις απειλές Τραμπ

Μια νέα ρωγμή στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Λονδίνου προκαλεί η διαρροή εσωτερικού εγγράφου του Πενταγώνου, το οποίο προτείνει την επανεξέταση της αμερικανικής στήριξης προς τη Βρετανία όσον αφορά τα Νησιά Φώκλαντ.

Η πρόταση αυτή έρχεται ως «αντίποινα» για την ανεπαρκή, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, συνδρομή της Βρετανίας στην εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Το email του Πενταγώνου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, το email συντάχθηκε ως απάντηση στην έντονη απογοήτευση του Λευκού Οίκου προς τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν παρείχαν επαρκή στήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν την πολιτική τους σχετικά με την επικύρωση ευρωπαϊκών αξιώσεων σε μακροχρόνιες «αυτοκρατορικές κτήσεις», θέτοντας στο επίκεντρο την κυριαρχία των Φώκλαντ, τα οποία αποτέλεσαν την αιτία του πολέμου μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής το 1982.

Επιπλέον, το μνημόνιο προτείνει την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, καθώς η Μαδρίτη αρνήθηκε τη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου της κατά την αμερικανική επιχείρηση «Επική Οργή».

Η απάντηση του Λονδίνου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κατέστησε σαφές μέσω εκπροσώπου του ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις.

Το Λονδίνο επιμένει ότι η κυριαρχία του επί του αρχιπελάγους στον Νότιο Ατλαντικό είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Νησιά Φώκλαντ. Είναι μακροχρόνια και παραμένει αμετάβλητη. Τα Νησιά Φώκλαντ έχουν ψηφίσει στο παρελθόν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της παραμονής τους ως υπερπόντιο έδαφος. Πάντα στηρίζαμε το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η Βρετανία είναι σε θέση να υπερασπιστεί στρατιωτικά τα νησιά αυτή τη στιγμή.

«Αυτή δεν είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο», σημείωσε.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο που η Αργεντινή -υπό την ηγεσία του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Χαβιέρ Μιλέι- συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών, ενισχύοντας τους φόβους για μια διπλωματική απομόνωση της Βρετανίας από τον παραδοσιακό της σύμμαχο.