Βλάχος: Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους λέω αρχοντόπουλα, δεν έχουν κάνει μαχόμενη πολιτική

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ μίλησε για την τοποθέτηση του Άκη Σκέτσου που προκάλεσε αντιδράσεις εντός της ΝΔ. «Για εμένα δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου» σχολίασε. «Ποιος ζήτησε την άποψή του; Και με ποιους βουλευτές μίλησε και έχει την εικόνα για το πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική για να έχει γνώμη και να βγει να την πει;» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ήταν λάθος η ανάρτησή του απάντησε «προφανώς».

«Ποιο παρελθόν; Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους λέω αρχοντόπουλα, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει μαχόμενη πολιτική» είπε ο πρώην υπουργός. Όταν η Μίνα Καραμήτρου τον ρώτησε αν ο κ. Σκέρτσος είναι αρχοντόπουλο, ο κ. Βλάχος είπε «όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο εκ του ασφαλούς, τι είσαι; Μαχητής; Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες».

«Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Λέω τα χαρακτηριστικά. Αλλά όταν κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές. Είναι δύσκολο να έρθεις στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και στο τέλος μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες κρατάει η ΝΔ και όλα τα κόμματα την επαφή με την κοινωνία» περιέγραψε.