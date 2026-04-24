Βλάχος: Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους λέω αρχοντόπουλα, δεν έχουν κάνει μαχόμενη πολιτική

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Γιώργος Βλάχος

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ μίλησε για την τοποθέτηση του Άκη Σκέτσου που προκάλεσε αντιδράσεις εντός της ΝΔ. «Για εμένα δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου» σχολίασε. «Ποιος ζήτησε την άποψή του; Και με ποιους βουλευτές μίλησε και έχει την εικόνα για το πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική για να έχει γνώμη και να βγει να την πει;» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ήταν λάθος η ανάρτησή του απάντησε «προφανώς».

«Ποιο παρελθόν; Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους λέω αρχοντόπουλα, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει μαχόμενη πολιτική» είπε ο πρώην υπουργός. Όταν η Μίνα Καραμήτρου τον ρώτησε αν ο κ. Σκέρτσος είναι αρχοντόπουλο, ο κ. Βλάχος είπε «όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο εκ του ασφαλούς, τι είσαι; Μαχητής; Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες».

«Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Λέω τα χαρακτηριστικά. Αλλά όταν κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές. Είναι δύσκολο να έρθεις στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και στο τέλος μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες κρατάει η ΝΔ και όλα τα κόμματα την επαφή  με την κοινωνία» περιέγραψε.

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:24 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φλωρίδης για Κοβέσι: Ό,τι έχει ζητήσει, έχει γίνει – Γιατί μίλησε για ένα «μεγάλο φάουλ»

Ο,τι έχει ζητηθεί από την κ. Λάουρα Κοβέσι έχει πραγματοποιηθεί, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης...
12:52 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Πολιτική η τοποθέτηση της Κοβέσι – Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν την δω υποψήφια στη Ρουμανία

Πολιτική χαρακτήρισε την ομιλία της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Υγείας Άδων...
11:24 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Τασούλας για Γενοκτονία Αρμενίων: Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν

Στη σημερινή 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρετ...
10:28 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Κοινή δήλωση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιταλίας: Συντονισμένα μέτρα για αποτροπή μεταναστευτικής κρίσης τύπου 2015

Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα της Κύπ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»