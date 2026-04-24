Ένταση και χημικά έξω από το δικαστήριο στη δίκη για τον Νίκο Ρωμανό

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ματ

Ένταση επικράτησε έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μετά το τέλος της δίκης για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, στην οποία αθωώθηκαν ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι.

Ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στο χώρο μπροστά από την αίθουσα.

Τότε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση κρότου λάμψης.

Άτομα έριξαν μπουκάλια και καφέδες στα ΜΑΤ, που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών.

 

