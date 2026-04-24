Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι, για την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, λόγω αμφιβολιών.

Ο λάθος χειρισμός κατά τη συναρμολόγηση βόμβας είχε οδηγήσει στον θάνατο του 36χρονου Κυριάκου Ξυμητήρη και στον βαρύ τραυματισμό της συντρόφου του Μαριάννας Μανουρά, η οποία καταδικάστηκε.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Νίκος Ρωμανός κρίθηκε αθώος καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς αποδείξεις που να τον συνδέουν με τη δράση της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Εισαγγελέας είχε τονίσει πως ένα μεμονωμένο αποτύπωμα σε μια χρησιμοποιημένη σακούλα απορριμμάτων δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ενοχή, επισημαίνοντας ότι τέτοια αντικείμενα στον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο συχνά χρησιμοποιούνται επανειλημμένα από πολλά διαφορετικά πρόσωπα, όπως μεταδίδει το dikastiko.gr.

Μαζί με τον Νίκο Ρωμανό, αθωώθηκαν επίσης ο κατηγορούμενος Α.Κ., του οποίου το αποτύπωμα βρέθηκε στην ίδια σακούλα, καθώς και ο Δ.Π., σύντροφος της μίας εκ των καταδικασθεισών.

Στον αντίποδα, το δικαστήριο κήρυξε ένοχες τη Μαριάνα Μανουρά και τη Δήμητρα Ζ., για κατά περίπτωση πράξεις που περιλαμβάνουν «εγκληματική οργάνωση», «διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών», «κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων», καθώς και «έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας», υιοθετώντας την εισαγγελική θέση ότι οι δύο γυναίκες συμμετείχαν ενεργά σε τρομοκρατική οργάνωση που προετοιμαζόταν για χτύπημα σε κρατική δομή.

Η Εισαγγελέας είχε περιγράψει την περίπτωση ως μια υπόθεση που αφορά έναν σκληρό πυρήνα με στενούς φιλικούς δεσμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το διαμέρισμα των Αμπελοκήπων ως ορμητήριο.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει το ακίνητο της οδού Αρκαδίας ως «ιδανικό κρησφύγετο» λόγω της γειτνίασής του με κρίσιμες υποδομές, όπως η ΓΑΔΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.