Αιματηρό επεισόδιο στο Λασίθι: Μητέρα με τους δυο γιους της μαχαίρωσαν 36χρονο και τον χτύπησαν με μαγκούρα για τα… βοσκοτόπια

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Μία μητέρα με τους δυο γιους της, ενεπλάκησαν σε σοβαρό περιστατικό βίας, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/04), στο Λασίθι, με αφορμή διαφορές που φέρονται να σχετίζονται με κτηνοτροφικές εκτάσεις και βοσκοτόπια.

Η 68χρονη μητέρα, και οι δυο γιοι της, 27 και 34 ετών, φέρονται πως ενεπλάκησαν με με έναν 36χρονο σε έντονο καβγά, που κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Κατά τις καταγγελίες, η 68χρονη φέρεται να προέβη σε ύβρεις, ενώ ο 34χρονος γιος της φέρεται να χτύπησε τον 36χρονο με μαγκούρα και μάλιστα αρκετές φορές.

Παράλληλα, ο 27χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο χέρι, ενώ του προκάλεσε επιπόλαιο τραύμα και στην περιοχή της κοιλιάς.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι – η μητέρα με τους δύο γιους της – συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: neakriti.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

