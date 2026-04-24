Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν δεν εισπράττει «τέλη διέλευσης» από τη Ρωσία – Συγκαταλέγεται στη λίστα των «φιλικών χωρών»

H Τεχεράνη, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως εισέπραξε έσοδα από «διόδια» από πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα, η Ρωσία δήλωσε πως βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας εξαιρέσεων από τα τέλη διέλευσης.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο πρεσβευτής του Ιράν στη Μόσχα, Καζέμ Τζαλαλί, επιβεβαίωσε ότι ορισμένα κράτη δεν θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη.

«Έχουμε προβλέψει εξαιρέσεις για κάποιες χώρες. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών μας προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για φιλικές χώρες, για παράδειγμα τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως μέρος των σχεδίων του Ιράν να επιβάλει δασμούς στη ναυτιλία εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του, παρά την εκεχειρία που είναι ακόμη σε ισχύ.

Τα πρώτα έσοδα και ο μηχανισμός πληρωμής

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμίντ Ρεζά Χατζί Μπαμπαέι, ανακοίνωσε ότι τα πρώτα ποσά από τα διόδια έχουν ήδη εισπραχθεί.

«Έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας» του Ιράν, δήλωσε.



Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τον αριθμό των πλοίων που πλήρωσαν, ο βουλευτής Αλιρεζά Σαλιμί επιβεβαίωσε την έναρξη της συλλογής των τελών επικαλούμενος «αξιόπιστες πηγές».

Το ύψος της χρέωσης μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο και τον όγκο του φορτίου, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζει κάθε πλοίο.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, το Ιράν έχει δώσει εντολή στα πλοία να διευθετούν τις πληρωμές εκ των προτέρων με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα ή το κινεζικό γουάν.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει διαταραχθεί σοβαρά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Το Ιράν εξέταζε τη σχετική νομοθεσία για την επιβολή τελών ήδη από τα μέσα Μαρτίου, ως απάντηση στις στρατιωτικές πιέσεις που δεχόταν.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρέτεινε την εκεχειρία με το Ιράν, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι η Τεχεράνη να παρουσιάσει μια «ενιαία πρόταση».