Ιράν: Ανακοίνωσε την παύση επιθέσεων κατά του Ισραήλ – Προειδοποιεί με «συντριπτικά πλήγματα» εάν ο Λίβανος μπει στο στόχαστρο

Σε μια κρίσιμη καμπή για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον τερματισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ωστόσο, η Τεχεράνη φρόντισε να στείλει ένα αυστηρό μήνυμα αποτροπής προς το Τελ Αβίβ και τους συμμάχους του, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συνέχιση των προκλήσεων ή νέα επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου θα πυροδοτήσει μια σαφώς πιο βίαιη και καταστροφική απάντηση.

«Να πάρουν ένα μάθημα»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν αναφέρουν ότι οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ αποτελούν μια απάντηση από την οποία «το σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν ένα μάθημα».

Σε ανακοίνωσή τους, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνεται: «Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων κηρύσσονται διά του παρόντος τερματισμένες».

Προειδοποίηση για τον Λίβανο

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για «πιο σκληρές και καταστροφικές επιθέσεις» σε περίπτωση που το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου.