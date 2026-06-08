Ιράν: Ανακοίνωσε την παύση επιθέσεων κατά του Ισραήλ – Προειδοποιεί με «συντριπτικά πλήγματα» εάν ο Λίβανος μπει στο στόχαστρο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον τερματισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου θα πυροδοτήσει μια σαφώς πιο βίαιη και καταστροφική απάντηση, δηλώνοντας ότι το «σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν ένα μάθημα».

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν πύραυλοι
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον τερματισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ.
  • Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου θα πυροδοτήσει μια σαφώς πιο βίαιη και καταστροφική απάντηση.
  • Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ αποτελούν μια απάντηση από την οποία «το σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν ένα μάθημα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια κρίσιμη καμπή για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον τερματισμό των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ.

Τραμπ: Αισιόδοξος για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν παρά τα νέα πλήγματα – Tasnim: Η Τεχεράνη έτοιμη για «παρατεταμένη σύγκρουση»

Ωστόσο, η Τεχεράνη φρόντισε να στείλει ένα αυστηρό μήνυμα αποτροπής προς το Τελ Αβίβ και τους συμμάχους του, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συνέχιση των προκλήσεων ή νέα επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου θα πυροδοτήσει μια σαφώς πιο βίαιη και καταστροφική απάντηση.

«Να πάρουν ένα μάθημα»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν αναφέρουν ότι οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ αποτελούν μια απάντηση από την οποία «το σιωνιστικό καθεστώς και οι υποστηρικτές του πρέπει να πάρουν ένα μάθημα».

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το διπλωματικό αδιέξοδο – Ο Λίβανος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκεχειρίας

Σε ανακοίνωσή τους, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνεται: «Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων κηρύσσονται διά του παρόντος τερματισμένες».

Ισραήλ: Έπληξε πετροχημικό σύμπλεγμα στο Ιράν – Αντίποινα της Τεχεράνης με πυραύλους κατά αεροπορικών βάσεων

Προειδοποίηση για τον Λίβανο

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για «πιο σκληρές και καταστροφικές επιθέσεις» σε περίπτωση που το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ