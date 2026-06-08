Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 52 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 52 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι απώλειες αμάχων καταγράφηκαν έπειτα από νέα νυχτερινή επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 155 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τα οποία τα 124 αναχαιτίστηκαν. Είκοσι drones διέφυγαν της ουκρανικής αεράμυνας και έπληξαν στόχους σε 17 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones εντοπίστηκαν σε έξι σημεία.

Πέντε νεκροί στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο διοικητικό κέντρο της περιφέρειας, τη Ζαπορίζια, και στη γύρω περιοχή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 949 πλήγματα εναντίον 51 οικισμών σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Νεκρός και τραυματίες στη Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι 8 ετών, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις σε παραμεθόριες κοινότητες.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ζημιές σε πολιτικές υποδομές, κατοικίες και οχήματα.

Θύματα σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας κάτοικος σκοτώθηκε στη Γιασνοχίρκα και ακόμη τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από περίπου 40 επιθέσεις με drones και πυροβολικό σε τέσσερις περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης Ιουνίου.

Παράλληλα, ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Νικόπολης το βράδυ της 7ης Ιουνίου κόστισε τη ζωή σε έναν 40χρονο άνδρα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

⚡️A public transportation stop with people inside was hit during a Russian attack in Odesa, according to the Odesa Regional Military Administration. Three people are known to have been injured. Two of them are in serious condition, according to medical officials. The bus stop… pic.twitter.com/7KPffwrkkT — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 8, 2026

Πλήγματα σε Οδησσό, Χάρκοβο και Χερσώνα

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης την περιφέρεια της Οδησσού, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους στην πόλη της Οδησσού.

Drone έπληξε πολυκατοικία στο Τσορνομόρσκ, ενώ επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές άφησαν περισσότερους από 1.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς η πόλη του Χαρκόβου και άλλοι 13 οικισμοί βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων. Ένα από τα θύματα υπέστη οξεία αντίδραση στρες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και πολιτικές υποδομές.

Three people were injured this morning in Odesa by a russian terrorist attack 😡! When the barbarians attacked the people were waiting for the bus! Once again a civilian crowded area 😡! Buses and a residential building were damaged 😔! @IntlCrimCourt #RussiaTerroristState pic.twitter.com/NdUuuu59Nc — Clown (@DanaSLJL) June 8, 2026

Τραυματίες και στην περιφέρεια Τσερνίχιβ

Δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 57 ετών, τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.