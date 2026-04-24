Εμανουέλ Μακρόν: «Γιατί έρχομαι στην Αθήνα» – Το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου λίγο πριν από την επίσκεψή του στην Ελλάδα

Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του αναφέρεται στο ταξίδι του στην Κύπρο και τον σκοπό της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τονίζει ότι η επίσκεψή του στη χώρα μας σηματοδοτεί την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

«Γιατί έρχομαι στην Αθήνα»

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Γάλλος Πρόεδρος τονίζει:

«Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφαλείας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της Άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας τομείς, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί θέλουμε η Ευρώπη να έχει μία ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».