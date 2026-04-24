Εμανουέλ Μακρόν: «Γιατί έρχομαι στην Αθήνα» – Το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου λίγο πριν από την επίσκεψή του στην Ελλάδα

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Εμανουέλ Μακρόν, Reuters

Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Λίγες ώρες πριν από την άφιξή του αναφέρεται στο ταξίδι του στην Κύπρο και τον σκοπό της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τονίζει ότι η επίσκεψή του στη χώρα μας σηματοδοτεί την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

«Γιατί έρχομαι στην Αθήνα»

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Γάλλος Πρόεδρος τονίζει:

«Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής στρατηγικής συμμαχίας.

Εδώ και πέντε χρόνια, έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από το να υπογράψουμε μια συμφωνία: έχουμε διαμορφώσει μια κοινή κουλτούρα ασφαλείας. Η επιτυχία των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, ιδίως με τις φρεγάτες FDI, αποδεικνύει ότι η Γαλλία και η Ελλάδα ενισχύουν την κοινή τους δράση υπέρ της ασφάλειας των λαών τους αλλά και της Ευρώπης.

Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο, συνάπτοντας μια ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ώστε να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας ανταλλαγές, όπως καταφέραμε να κάνουμε στον τομέα της Άμυνας.

Φέρνοντας πιο κοντά τις επιχειρήσεις και τους βασικούς μας τομείς, επενδύοντας μαζί, δεν δημιουργούμε μόνο ανάπτυξη: οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός. Υπερασπιζόμαστε το ίδιο όραμα για την Ευρώπη: ισχυρή, ανεξάρτητη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της. Μαζί θέλουμε η Ευρώπη να έχει μία ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή».

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:24 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φλωρίδης για Κοβέσι: Ό,τι έχει ζητήσει, έχει γίνει – Γιατί μίλησε για ένα «μεγάλο φάουλ»

Ο,τι έχει ζητηθεί από την κ. Λάουρα Κοβέσι έχει πραγματοποιηθεί, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης...
14:11 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βλάχος: Ο κ. Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους λέω αρχοντόπουλα, δεν έχουν κάνει μαχόμενη πολιτική

Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ μίλησε για την τοποθέτηση του Ά...
12:52 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Πολιτική η τοποθέτηση της Κοβέσι – Δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν την δω υποψήφια στη Ρουμανία

Πολιτική χαρακτήρισε την ομιλία της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Υγείας Άδων...
11:24 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Τασούλας για Γενοκτονία Αρμενίων: Η ιστορική μνήμη επιβάλλει διαρκή εγρήγορση ώστε τα τραγικά γεγονότα της Ιστορίας να μην επαναληφθούν

Στη σημερινή 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αναφέρετ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»