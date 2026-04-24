Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

Σήμερα (24/04) θα τελεστεί η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο, ο οποίος επιχείρησε μετά το έγκλημα να καλύψει τα ίχνη του, και όταν αντιλήφθηκε πως σφίγγει ο κλοιός, αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να την αποχαιρετήσουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας τη ζήλευε παθολογικά, επιδίωκε να γνωρίζει κάθε της κίνηση και είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της.

Η 43χρονη κατάφερε να βρει τη δύναμη και τον τρόπο να απομακρυνθεί από κοντά του. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος επιχείρησε να πετύχει επανασύνδεση, αλλά οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα. Αυτό, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχθεί ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας, και αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωής της, στον Άγιο Παντελεήμονα.