Κρίστεν Γουέλκερ: Ποια είναι η δημοσιογράφος του NBC που ο Τραμπ αποκάλεσε «είτε διεφθαρμένη, είτε χαζή» – Οι ερωτήσεις που τον έβγαλαν εκτός εαυτού

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Σε ένα πρωτοφανές τηλεοπτικό επεισόδιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέκοψε απότομα και αποχώρησε οργισμένος από τη συνέντευξη που παραχωρούσε στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου NBC News.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχασε την ψυχραιμία του όταν η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ τον πίεσε, καταρρίπτοντας τους ανυπόστατους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές της Καλιφόρνια, αλλά και τις υπερβολές του σχετικά με τα αποτελέσματα των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν.

My interview with President Trump on Friday afternoon was unfortunately complicated by weather issues. In spite of those challenges, we still had a substantial conversation on issues from the Iran war to the economy to the so-called “anti-weaponization” fund. Tune in for the full… pic.twitter.com/zjYCVOZiCF O Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να αναβάλλει τα ισραηλινά αντίποινα — Kristen Welker (@kwelkernbc) June 7, 2026

«Είστε είτε διεφθαρμένη είτε χαζή»

Κατά τη διάρκεια της μακράς συνέντευξης στο Ουισκόνσιν, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν στημένες.

Πρόσθεσε ότι «συμβαίνει ξανά αυτή τη στιγμή» στην Καλιφόρνια.

Αναφερόμενος στη αργή διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στην πολιτεία, δήλωσε: «Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές».

Όταν η Γουέλκερ τον ρώτησε αν έχει αποδείξεις ότι η αναμέτρηση είναι στημένη, εκείνος απάντησε: «Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω».

«Πιστεύετε ότι είναι σωστό να κάνουν εκλογές και πέντε μέρες μετά να μην είναι καν κοντά στο να αναδείξουν νικητή;», ρώτησε στη συνέχεια τη δημοσιογράφο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «διεφθαρμένους» τους εκλογικούς αξιωματούχους της Καλιφόρνια, καθώς και τη Γουέλκερ με τους συναδέλφους της στα ΜΜΕ.

«Είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είστε εσείς διεφθαρμένη, ο Τύπος σας είναι διεφθαρμένος. Και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο».

Η Γουέλκερ απάντησε: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη», προσπαθώντας να προχωρήσει τη συζήτηση.

«Είστε είτε διεφθαρμένη είτε χαζή», ανταπάντησε ο Τραμπ.

𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 𝐓𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐎𝐅𝐅 𝐇𝐈𝐒 𝐌𝐈𝐂 𝐀𝐍𝐃 𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖: 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐎𝐊𝐄𝐃, 𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐎 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐍𝐄𝐓𝐖𝐎𝐑𝐊 It was supposed to be a marquee sit-down on a Wisconsin farm. Instead, NBC’s Kristen Welker spent an… pic.twitter.com/lARBqScVTi — M.A. Rothman (@MichaelARothman) June 7, 2026



«Παίζετε ακριβώς το παιχνίδι τους με αυτές τις μ@λ@κίες. Ξέρετε ότι αυτές οι εκλογές είναι στημένες. Το δίκτυό σας ξέρει ότι είναι στημένες», επέμεινε.

Έπειτα από περαιτέρω λογομαχία και μια ερώτηση για τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «σαν χώρα του τρίτου κόσμου» στη διαχείριση των εκλογών.

«Οι εκλογές σας είναι διεφθαρμένες, κι εσείς είστε διεφθαρμένη, και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο», συνέχισε.

«Το ίδιο και το ABC, το CBS και το CNN». Χαρακτήρισε επίσης το NBC News «μονομερές, διεφθαρμένο δίκτυο».

«Συγγνώμη. Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί έχω ανεχτεί αρκετά. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Να περνάς καλά», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, πριν βγάλει το μικρόφωνό του και το πετάξει στο έδαφος.

Όταν η Γουέλκερ διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας ότι ταξίδεψε μέχρι το Ουισκόνσιν για αυτή τη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι της είχε δώσει «αρκετό χρόνο».

«Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι σπουδαία με έναν ανέντιμο Τύπο», σχολίασε ο Τραμπ, προτού σηκωθεί και αποχωρήσει.

Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ

Η επεισοδιακή συνέντευξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έληξε με την οργισμένη αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου, έστρεψε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας στην Κρίστεν Γουέλκερ.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, που διέγραψε μια λαμπρή πορεία από το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου μέχρι το τιμόνι της εμβληματικής εκπομπής «Meet the Press», καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στις σκληρές απαιτήσεις της πολιτικής επικαιρότητας και σε μια γεμάτη προσωπική ζωή, έχοντας διανύσει έναν μακρύ δρόμο προς τη δημιουργία οικογένειας.

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Πριν γνωρίσει τον σύζυγό της, Τζον Χιουζ, τον Οκτώβριο του 2014, η τηλεοπτική παρουσιάστρια είχε σχεδόν αποδεχτεί την ιδέα ότι ο γάμος μπορεί να μην ερχόταν ποτέ στη ζωή της, σύμφωνα με τους New York Times. Ωστόσο, το στέλεχος μάρκετινγκ εντυπωσιάστηκε αμέσως στο πρώτο τους ραντεβού.

Η σχέση τους βρέθηκε γρήγορα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που επέβαλλε το απαιτητικό ρεπορτάζ της Γουέλκερ. Ο Χιούζ ταξίδευε συχνά για να τη συναντήσει. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία εκείνης της περιόδου, ο ίδιος εξήγησε: «Ήμασταν τρελά ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον».

«Αλλά ήταν δύσκολο. Ποτέ δεν ξέραμε πού επρόκειτο να βρίσκεται». Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά στις 4 Μαρτίου 2017 στη Φιλαδέλφεια.

Το ζευγάρι πέρασε τρία ολόκληρα χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσει παιδί. Παρά τις αντιξοότητες, το ζευγάρι δεν κατέθεσε τα όπλα και στις 12 Ιουνίου 2021 καλωσόρισε την κόρη του, Μάργκο Λέιν, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η πραγματικότητα πίσω από την Καλιφόρνια

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ για την Καλιφόρνια δεν ευσταθούν, σύμφωνα με το NBC News.

Η καθυστέρηση οφείλεται στους κανόνες της πολιτείας και την εκτεταμένη χρήση της επιστολικής ψήφου (άνω του 80%). Τα ψηφοδέλτια με ταχυδρομική σφραγίδα της ημέρας των εκλογών γίνονται δεκτά έως και μία εβδομάδα μετά, και στη συνέχεια πρέπει να επικυρωθούν και να καταμετρηθούν.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι τα ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων «πέφτουν γρήγορα» όσο προχωρά η καταμέτρηση, όμως αυτό συμβαίνει επειδή οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι επιλέγουν μαζικά την επιστολική ψήφο στην μετα-Covid εποχή.

Ενδεικτικά, για τις δύο θέσεις που οδηγούν στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου, ο Δημοκρατικός Ξαβιέ Μπεσέρα προηγείται του Ρεπουμπλικάνου Στιβ Χίλτον με λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα (με το 73% των ψήφων καταμετρημένο), ενώ ο Χίλτον προηγείται του Δημοκρατικού Τομ Στέιερ κατά 4,7 μονάδες, χωρίς ακόμα να έχει «κλειδώσει» η δεύτερη θέση.

Το NBC News προχώρησε σε εκτεταμένο έλεγχο των λεγομένων του

Οι ανακρίβειες για το Ιράν

Το NBC News προχώρησε σε εκτεταμένο έλεγχο των λεγομένων του Αμερικανού Προέδρου για τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, τις τιμές των καυσίμων και το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης» του κράτους.

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής του να πλήξει το Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

«Ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Τερμάτισα τη συμφωνία. Μετά έστειλα τα βομβαρδιστικά B-2 πριν από περίπου εννέα, δέκα μήνες. Και ισοπέδωσαν, ισοπέδωσαν ολοκληρωτικά την τοποθεσία. Και τη διέσωσα [την κατάσταση]. Είχαμε μια επιλογή. Ή θα τους αφήναμε να έχουν πυρηνικό όπλο ή θα προχωρούσαμε και θα είχαμε μερικές όμορφες μέρες. Αλλά θα είχαν, ξέρετε, είναι θέμα κρίσης. Θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο».

Αργότερα πρόσθεσε: «Αν δεν είχα πάει εκεί με τα βομβαρδιστικά B-2, αυτή τη στιγμή θα είχαν πυρηνικό όπλο, και μπορεί ο μισός κόσμος να είχε ήδη εξαλειφθεί».

Ωστόσο, οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με την ενημέρωση της τότε Διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, τον Μάρτιο του 2025, η οποία επιβεβαίωνε ότι το Ιράν δεν είχε λάβει απόφαση κατασκευής όπλου.

Επιπλέον, αντίθετα με τον ισχυρισμό περί «ολοκληρωτικής ισοπέδωσης», οι αναφορές του Ιουλίου 2025 έδειξαν ότι μόνο μία εγκατάσταση εμπλουτισμού καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ άλλες δύο υπέστησαν ελαφρύτερες ζημιές.

Σύμφωνα με ειδικούς, το Ιράν θα χρειαζόταν μήνες ή και χρόνο για να αναπτύξει μια λειτουργική πυρηνική κεφαλή για πύραυλο.

Όταν η Γουέλκερ τον ρώτησε αν μετάνιωσε που δεν διαπραγματεύτηκε μια καλύτερη συμφωνία στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ απάντησε ότι είναι καλύτερα να διαπραγματευτεί τώρα, καθώς τότε «το Ισραήλ δεν θα ήταν έτοιμο».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι βασικοί κλάδοι του ιρανικού στρατού έχουν εξαφανιστεί.

Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει μεν την καταστροφή του 90% του συμβατικού ναυτικού του Ιράν και του 80% των πυραυλικών του εγκαταστάσεων, ωστόσο το NBC News μετέδωσε ότι το μισό από το «μη συμβατικό» ναυτικό του Ιράν (τα ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης που απειλούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ) παραμένει άθικτο, καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Πιεζόμενος για την προεκλογική του υπόσχεση ότι δεν θα ξεκινούσε νέους πολέμους, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν εγγυήθηκα ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Γιατί νομίζετε ότι έχτισα τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο; Εγώ έχτισα τον στρατό μας».

Ωστόσο, κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 στην Πενσυλβάνια είχε υποσχεθεί ρητά: «Δεν θα σας στείλω να πολεμήσετε και να πεθάνετε σε ηλίθιους ξένους πολέμους που δεν τελειώνουν ποτέ».

Στον νικητήριο λόγο του τον Νοέμβριο του 2024 είχε δηλώσει: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο. Πρόκειται να σταματήσω τους πολέμους».

Το Ταμείο «Κατά της Εργαλειοποίησης» και η 6η Ιανουαρίου

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε της πρότασης του υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ) για ένα ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων «κατά της εργαλειοποίησης» (anti-weaponization fund), λέγοντας ότι οι σύμμαχοί του που «πληγώθηκαν τόσο πολύ από τους ριζοσπάστες αριστερούς τρελούς» αξίζουν αποζημίωση.

Παρόλο που το DoJ δήλωσε στο δικαστήριο ότι το ταμείο δεν θα προχωρήσει, νομικά τίποτα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να δώσει μελλοντικά απευθείας πληρωμές σε συμμάχους του.

Ερωτηθείς αν θα έπρεπε να λάβουν χρήματα όσοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου, είπε ότι «δεν θα ήμουν διατεθειμένος να το πω, αλλά πρέπει να το δω».

Όταν η Γουέλκερ υπενθύμισε τους 170 ταραχοποιούς που δήλωσαν ένοχοι για επίθεση κατά αστυνομικών, ο Τραμπ απάντησε: «Δήλωσαν ένοχοι επειδή ήταν τρομοκρατημένοι. Κατέβηκαν εκεί. Τους οδήγησαν μέσα σε ένα κτίριο. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν χωρίς καν να μπουν στο κτίριο».

Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι το FBI καθοδηγούσε τον κόσμο.

«Είχαν πράκτορες του FBI που τους οδηγούσαν μέσα στο κτίριο», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε η Γουέλκερ, δεν υπάρχει καμία τέτοια απόδειξη.

Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν τέσσερις πληροφοριοδότες (όχι ειδικοί πράκτορες) του FBI που μπήκαν στο κτίριο, αλλά λειτούργησαν αυτοβούλως και όχι υπό τις οδηγίες της υπηρεσίας.