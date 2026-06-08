O Τραμπ είπε στον Νετανιάχου να αναβάλλει τα ισραηλινά αντίποινα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή να αποφύγει να απαντήσει άμεσα στο Ιράν για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε με βαλλιστικούς πυραύλους, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να φέρεται να συναίνεσε τελικά στην αμερικανική θέση για αναβολή των αντιποίνων, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται δημοσίευμα του Axios.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην οδηγήσει σε κλιμάκωση των ήδη αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή, με την ελπίδα να σώσει τις ολοένα και πιο εύθραυστες προσπάθειες εύρεσης διπλωματικής λύσης, δήλωσε ο αξιωματούχος, και τόνισε την πεποίθησή του ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών, ο Τραμπ φέρεται να υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν και ότι απαιτείται χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, επιχείρησε αρχικά να προωθήσει ισραηλινά πλήγματα, ωστόσο τελικά φέρεται να συναίνεσε στην αμερικανική θέση για αναβολή των αντιποίνων.

«Είναι μια καλή συμφωνία και δεν θέλω να καταρρεύσει τώρα», φέρεται να είπε ο Τραπ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι αναχαίτισε κύματα πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.

Ενώ ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα, η συνομιλία της Κυριακής δεν εξελίχθηκε ομοίως σε ανταλλαγή βρισιών, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πριν από τη συνομιλία, ο Τραμπ είχε εκφράσει τις απόψεις του σε τηλεφωνικές κλήσεις με δημοσιογράφους, πράγμα που σημαίνει ότι το μήνυμά του προς τον Νετανιάχου ήταν απίθανο να ήταν έκπληξη για τον πρωθυπουργό.

«Ο Τραμπ θέλει να το λήξουμε»

Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μεταφέρει το Axios, εκτίμησε ότι με την τηλεφωνική αυτή παρέμβαση «κερδίζεται χρόνος» για τη διπλωματία, σημειώνοντας ότι το ενδεχόμενο άμεσου ισραηλινού πλήγματος δεν φαίνεται πλέον επικείμενο, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποτρέψει μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνομιλίες με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση εδώ και τρεις μήνες – τώρα είναι η ώρα να το λήξουμε», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος.

Παρά τις διεθνείς αναφορές, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για οριστική απόφαση στο Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ο Νετανιάχου συνέχιζε μέχρι πρόσφατα διαβουλεύσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Νωρίτερα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel, ανέφερε ότι η ισραηλινή ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει χρονικά την προγραμματισμένη αντίδρασή της, υπό το πρίσμα των αντιρρήσεων που φέρεται να έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ισραήλ δεν αποκλείει πλέον το σενάριο να πραγματοποιήσει την επίθεση σε λίγες ημέρες, αντί για το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε ενέργεια μέσα στο βράδυ.

Παρά τις σχετικές συζητήσεις και τις εσωτερικές αξιολογήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για τον χρόνο ή τον τρόπο της αντίδρασης, όπως επισημαίνεται.

Πηγές: Axios, CNN, Times of Israel, Aljazeera