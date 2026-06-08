Άλμα άνω του 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε η ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% στα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 3,25% στα 93,48 δολάρια ανά βαρέλι.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Πετρέλαιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ.
  • Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 3,29%, φθάνοντας στα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι.
  • Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,25%, διαμορφούμενο στα 93,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή που φέρνει η ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ μετά τα αεροπορικά πλήγματα στη Βηρυτό

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου, ενισχύθηκε κατά 3,29%, φθάνοντας στα 96,15 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,25%, διαμορφούμενο στα 93,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες των αγορών μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ την Κυριακή. Η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ