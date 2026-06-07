Ιράν: Πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ μετά τα αεροπορικά πλήγματα στη Βηρυτό

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), εντοπίστηκε εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το ιρανικό έδαφος, με τα συστήματα αεράμυνας να τίθενται άμεσα σε λειτουργία για την αναχαίτισή τους.

Αναχαιτίστηκαν δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ καταρρίφθηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Πρόκειται για την πρώτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου.

Ήχησαν σειρήνες σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν τα εισερχόμενα βλήματα.

Ο στρατός ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση αντιμετώπισης της επίθεσης.

Additional footage of an Iranian ballistic missile in the sky over Northern Israel. pic.twitter.com/NhhYYCqHBt — OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026

Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα

Παράλληλα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, έπειτα από εκτιμήσεις ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις πυραυλικές επιθέσεις.

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ακυρώνονται σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι δημόσιες συναθροίσεις περιορίζονται σε έως 200 άτομα σε υπαίθριους χώρους και έως 500 άτομα σε κλειστούς χώρους.

Κλιμάκωση μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό

Η νέα επίθεση έρχεται μετά τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στα νότια προάστια της Βηρυτού από την ισραηλινή αεροπορία, σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι αναμένουν νέα πυραυλικά πλήγματα από το Ιράν τις επόμενες ώρες, ως απάντηση στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο.