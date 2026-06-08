Πυροσβεστική: 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα

Το τελευταίο διήμερο εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που ευνόησαν την εξάπλωση, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες σε μέγιστη προσοχή.

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Tο τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
402 Διοικητικά πρόστιμα έχουν επιβληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 Πηγή: Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις τελευταίες δύο ημέρες εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.
  • Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που ευνόησαν την εξάπλωση, «χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές».
  • Από 1η Ιανουαρίου έως 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 402 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις, με το Πυροσβεστικό Σώμα να συστήνει μέγιστη προσοχή στην ύπαιθρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, ωστόσο όπως υπογραμμίζεται, «χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές».


Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς αναφέρεται σε χαμηλό κίνδυνο για μεγάλο μέρος της χώρας αλλά και σε μεσαίο κίνδυνο για Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, ενώ το τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο. «Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να αποφευχθούν. Η προσοχή όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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