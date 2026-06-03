Πυροσβεστική: Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε μία ημέρα σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα – Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν

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Σε πέντε συλλήψεις για πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών από αμέλεια, μέσα σε μία ημέρα, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών ήταν άμεση για τέσσερις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 2 Ιουνίου 2026, σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Συνολικά συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί για την πρόκληση των συγκεκριμένων πυρκαγιών, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα.

Στην περιοχή Γρου, στη Χίο, ένας 24χρονος και ένας 28χρονος, προκάλεσαν φωτιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών σε προαύλιο χώρο επιχείρησης. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 0,8 στρέμματα αγροτικής έκτασης, δέκα παραγωγικά ελαιόδεντρα και περίπου 100 πάνελ πολυουρεθάνης.

Στην περιοχή «Κόκκινα Χώματα» Αλμυροποτάμου του Δήμου Καρύστου, στην Εύβοια, ένας 69χρονος προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης ξερών κλαδιών σε γεωργική έκταση ιδιοκτησίας του. Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε σε παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής έκτασης με ξηρά χόρτα και να υποστούν ζημιές ελαιόδεντρα.

Στη Λουτρόπολη Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης, στη Λέσβο, ένας 46χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων εντός αγροτεμαχίου.

Τέλος, στην περιοχή Δρυμαίας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα, ένας 54χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών κοπής βρώμης σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Από τη δραστηριότητά του προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα να καούν περίπου οκτώ στρέμματα καλλιέργειας βρώμης.

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα σε όλες τις περιπτώσεις, θέτοντας τις πυρκαγιές υπό έλεγχο, ενώ οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών τους, επισημαίνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα πρόστιμα

Μετά τη διενέργεια προανάκρισης και κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.933,59 ευρώ στη Χίο, 2.578 ευρώ στην Εύβοια και 1.546,87 ευρώ στη Λέσβο.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 346.326,365 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας: «Μηδενική ανοχή στις παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας».