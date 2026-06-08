«Ελλάδα 2030» – Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη από το 2027»

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον εκδότη και διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, στο συνέδριο «ΕΛΛΑΔΑ 2030». Το διήμερές συνέδριο που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Ο Κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού, με βασικούς πυλώνες τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. «Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Δεν άλλαξε πλήρως ακόμα, γιατί αυτή είναι μια διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, αλλά απαιτούνται ακόμη περισσότερες ξένες και εγχώριες επενδύσεις, καθώς και μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί από το 11% το 2019 στο 17%-18% σήμερα, ενώ οι εξαγωγές από περίπου 20% του ΑΕΠ έχουν ξεπεράσει πλέον το 40%. «Θέλουμε και άλλες επενδύσεις, θέλουμε και άλλες εξαγωγές, θέλουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και περισσότερη παραγωγικότητα», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά από κατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. «Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη», τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές.

Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη δέσμη παρεμβάσεων από την περίοδο της κρίσης και μετά, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν αποτελεί σήμερα συστημικό κίνδυνο για την οικονομία, παραμένει όμως μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια έπειτα από ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Το όραμα για το 2030: Μια Ελλάδα εξωστρεφής που παράγει

Από την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έως το 2030, ξεχωρίζοντας ως σημαντικότερη την ανταγωνιστικότητα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. «Αν έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, αυτή θα ήταν η ανταγωνιστικότητα», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης, της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων και της καινοτομίας.

Ερωτηθείς ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη πενταετία, απάντησε ότι αυτή είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. «Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης δίνει τη δυνατότητα να μη χάνεται χρόνος, να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις», ανέφερε, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές αυτές θα γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο υπουργός κλήθηκε να περιγράψει πώς θα ήθελε να είναι η Ελλάδα το 2030. Όπως είπε, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν θα είναι ένας μεμονωμένος οικονομικός δείκτης, αλλά μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας. «Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι μια Ελλάδα εξωστρεφής, που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να πιστεύει πως μπορεί να μεταρρυθμίζεται, να εξελίσσεται και να δημιουργεί διαρκώς μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).